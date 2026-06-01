El Ayuntamiento de Calahorra activa su red de refugios climáticos ante las olas de calor de este verano

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LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha activado su red de refugios climáticos esta semana, coincidiendo con la llegada de la primera ola de calor. Ha habilitado el Centro Joven Municipal, la Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez', el Centro cultural 'Deán Palacios' y la Casa de los Curas como espacios urbanos de resguardo para que la ciudadanía se proteja del calor frente a las altas temperaturas.

El Centro cultural 'Deán Palacios' estará abierto de lunes a viernes, de 8,00 a 14,00 horas, al igual que la Casa de los Curas, pero este edificio municipal además abrirá los jueves y viernes, de 18,00 a 20,00 horas y los sábados y domingos de 12,00 a 14,00 horas. El Centro Joven Municipal podrá utilizarse como refugio climático hasta el 31 de junio de lunes a viernes de 8,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas, el sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 23,00 horas y el domingo de 17,00 a 21,00 horas.

Durante los meses de julio y agosto este Centro Joven permanecerá abierto de lunes a viernes de 8,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 22,00 horas, el sábado de 17,00 a 22,00 horas y el domingo de 20,00 a 22,00 horas. Otro de los edificios municipales convertido en refugio climático este verano es la Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' que estará disponible para combatir el calor durante el mes de junio de lunes a viernes de 9,00 a 21,00 horas y el sábado de 10,00 a 14,00 horas y a partir del 1 de julio y hasta el 15 de septiembre de 10,00 a 14,30 horas.

Además, el monumento homenaje a los agricultores, que se encuentra en el parque de la Era Alta, volverá a ser refugio climático para sofocar las elevadas temperaturas previstas para estos días y para los próximos meses estivales. Todos estos espacios públicos se podrán utilizar para sofocar el calor veraniego en Calahorra, sobre todo los días de alerta naranja y especialmente las horas centrales del día donde los termómetros alcanzan las temperaturas más altas.

El Ayuntamiento de Calahorra tiene previsto crear nuevos refugios climáticos en otros puntos de la ciudad como las plazas de los Comuneros de Castilla y Monasterio de Yuso y en las calles Teniente Palacio y José María Medinaveitia con la plantación de más árboles, la instalación de fuentes y más zonas de sombra con la finalidad de que sean lugares donde la gente pueda disfrutar en cualquier época del año, sin que el calor extremo sea un problema.

Estas actuaciones, cuya partida presupuestaria asciende a 300.000 euros, están incluidas en el Plan de Actuación Integrado 'Calahorra impulsa, donde el pasado inspira al futuro' y son susceptibles de ser financiadas por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021- 2027.