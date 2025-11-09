El Ayuntamiento de Calahorra convoca seis plazas de subalterno por turno libre

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta el próximo 1 de diciembre pueden presentarse las solicitudes para participar en el proceso selectivo de 6 plazas de subalterno de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Calahorra. Estas plazas pertenecen al grupo 'Otras Agrupaciones Personales' dentro de la Escala de Administración General, Subescala Subalterno.

Se cubrirán por el procedimiento de oposición mediante el sistema de turno libre.

Consistirá en la realización de 2 ejercicios: el primero un test de 40 preguntas con cuatro respuestas alternativas y el segundo una prueba práctica en la que los aspirantes resolverán por escrito uno o varios supuestos prácticos relacionados con las materias del programa-temario.

Una de las 6 plazas se reserva para personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33% o que tengan tal consideración en los términos que establece el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y que así lo justifiquen.

Esta convocatoria se realiza en ejecución de las Ofertas de Empleo Público de los años 2023, 2024 y 2025. Las personas interesadas en participar en este proceso selectivo

Pueden consultar las bases en el siguiente enlace: https://sede.calahorra.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE... &PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269014045899308707144

Las solicitudes que se descargan de ese mismo enlace pueden presentarse presencialmente en la Oficina de Atención del Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento, telemáticamente a través de la Sede electrónica municipal y en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La tasa por derechos de examen es de 15 euros.

Las bases de la convocatoria fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 15 de septiembre de 2025 y publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) n.º 184, de 23 de septiembre de 2025. El anuncio de la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).