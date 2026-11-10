El Ayuntamiento de Calahorra establece servicios mínimos para la huelga "garantizando" las necesidades esenciales

Archivo - El servicio de transporte urbano mantiene una cobertura básica - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha establecido los servicios mínimos obligatorios para la jornada de huelga general, convocada para este miércoles 11 de noviembre en España, "con el fin de compatibilizar el derecho de los trabajadores municipales al ejercicio de la huelga con el cumplimiento del servicio público esencial que se presta a los ciudadanos", tal y como ha informado.

Los servicios mínimos fijados para el personal municipal son una persona en el área de Secretaría; al menos tres auxiliares en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC); un administrativo en el área de Personal; y una persona en el área de Informática.

Asimismo, el Ayuntamiento de Calahorra ha procedido a establecer los correspondientes servicios mínimos con las empresas adjudicatarias de la prestación y gestión de diferentes servicios públicos municipales.

De este modo, ha dicho, "quedarán garantizadas" las prestaciones esenciales en la Escuela Infantil Municipal 'Santos Mártires', el servicio de Ayuda a Domicilio, la limpieza viaria de Calahorra y la gestión del abastecimiento de agua potable y saneamiento de la ciudad.

Los servicios de comedor social y comidas a domicilio se prestarán con normalidad sin reducción de servicios, al igual que la gestión en la residencia de personas mayores 'San Lázaro' y atención a sus residentes.

En el caso del servicio de transporte público urbano se ha fijado una frecuencia de paso de 60 minutos en los dos itinerarios y durante todo el día, desde las 8:00 hasta las 19:14 horas, manteniendo una cobertura básica y atendiendo las necesidades esenciales de movilidad de los ciudadanos.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Calahorra ha garantizado que asegura el mantenimiento de los servicios imprescindibles para el normal funcionamiento de la ciudad y la atención de los vecinos durante la jornada de huelga.