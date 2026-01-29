El Ayuntamiento de Calahorra impulsa la conservación del patrimonio documental del Archivo municipal - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha informado este jueves que la empresa Cartae Restauración S.L. va a restaurar una serie de documentos históricos pertenecientes al fondo del Archivo municipal con el objetivo de garantizar su correcta conservación.

Son un total de 15 documentos que abarcan un amplio periodo cronológico, desde el siglo XVI, el más antiguo, hasta principios del siglo XX.

Entre ellos destacan el boceto en color de la fachada principal del teatro Ideal (siglo XX), libros de acuerdos del Concejo de Calahorra de diferentes años, inventarios del Archivo de varios siglos, el padrón de habitantes de 1901 y el boceto en color de la fachada principal de la Casa de las Cariátides son los documentos que se van a restaurar para su mejor conservación.

La labor de restauración y conservación es fundamental para frenar el deterioro físico y funcional que sufren los documentos custodiados en sus depósitos.

Las alteraciones más habituales que presentan son pérdidas de soporte, dobleces, grietas y desgarros, así como manchas de humedad y suciedad acumuladas con el paso del tiempo. Por eso, estas actuaciones de restauración son especialmente importantes para garantizar su preservación.

Los trabajos de restauración van a comenzar en 2026 y se prolongarán hasta 2027. Tienen un coste de 45.375 euros.

En la actualidad, el Archivo municipal custodia 5.200 cajas con documentos y 3.500 libros del fondo del Ayuntamiento de Calahorra.

Además, alberga otros fondos de gran valor histórico para la ciudad como el Fondo Bella, donado por Luis Ángel Bella, y los fondos de Conservas La Universal y de la fábrica de conservas Cayetano Baroja, donados por sus descendientes a través de la asociación Amigos de la Historia de Calahorra, así como el Fondo de la familia Ortega, entregado por sus herederos.