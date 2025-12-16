El Ayuntamiento de Calahorra licita un contrato para controlar la población de palomas y estorninos en la ciudad

Archivo - El Ayuntamiento de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA TWITTER - Archivo

LOGROÑO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado el expediente de contratación para adjudicar el contrato de servicios de control de población de paloma común y estorninos negro y pinto en Calahorra por un tipo de licitación de 142.314,68 euros y con un plazo de ejecución de 4 años.

Este contrato viene motivado por el interés del Ayuntamiento de Calahorra "por reducir las molestias derivadas de la población de estas aves y por adoptar las medidas necesarias para dar una solución a los problemas que ocasionan como ruidos, depósito de excrementos...".

Y también "para velar por la salud y el bienestar de los ciudadanos y proteger los edificios públicos y privados de los efectos de la superpoblación de estas especies".

Para ello se instalarán elementos de captura (jaulas) en distintos puntos de la ciudad para el control poblacional de la paloma común. Las palomas capturadas se trasladarán a un núcleo zoológico autorizado.

Mientras estas aves se encuentren en la jaula se garantizará su bienestar conforme a la normativa vigente.

Para controlar la población de estorninos negro y pinto se llevarán a cabo servicios de vigilancia y expulsión de los dormideros de estas especies durante su época de invernada, comprendida entre los meses de octubre a marzo, mediante medidas disuasorias autorizados.

Se combinará la instalación de elementos disuasorios sonoros o de barreras (mallas) con el uso de depredadores. Los trabajos se desarrollarán en espacios verdes públicos.

Trimestralmente la empresa adjudicataria presentará un informe sobre las actuaciones realizadas para controlar estas aves y otro anual sobre las acciones llevadas a cabo para controlar los estorninos. Los criterios de adjudicación son el precio (80%) y las mejoras (20%).

SERVICIO DE AMBULANCIAS

También el Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a contratación el servicio de ambulancias para eventos festivos, sociales, culturales o deportivos organizados por el Ayuntamiento de Calahorra por un presupuesto máximo de licitación de 35.549,80 euros.

El precio es lo único que se valorará a la hora de la adjudicación y la duración del contrato es del 15 de enero al 31 de enero de 2026, previsiblemente.