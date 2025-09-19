El Ayuntamiento de Calahorra organiza un ciclo de charlas deportivas los días 24 y 25 de septiembre - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal Deportes, David Antoñanzas, acompañado de Manuel De Médicis, director de la revista RiojaSport, ha presentado el ciclo de charlas deportivas, que el Ayuntamiento de Calahorra ha organizado para acercar y fomentar el deporte. Inaugurarán este ciclo las conferencias que se celebrarán los próximos 24 y 25 de septiembre en el centro de Fundación Caja Rioja de Calahorra.

La primera de ellas se titula 'La mujer y el deporte en La Rioja' y participan como ponentes la presidenta de la Federación Riojana de Atletismo, la calagurritana Patricia Lorente; la presidenta de la Federación Riojana de Caza, Karla Anguiano; el gerente del club femenino Haro Rioja Voley, Xavi Mota; la futbolista Natalia Cebolla del DUX Logroño y la jugadora de balonmano del Sporting Rioja, Zahira Martín.

La conferencia del jueves 25 de septiembre aborda el tema 'Nuestro fútbol en La Rioja' e intervienen el director general de Deportes del Gobierno de La Rioja y exjugador del fútbol, Diego Azcona; el presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Gustavo Sáenz; el exfutbolista, comentarista deportivo y vicepresidente de la Federación Riojana de Fútbol, Raúl Ruiz; el exentrenador de la UD Logroñés, del CD Calahorra y de la SD Logroñés, Carlos Pouso; Ismael Urzaiz, agente de jugadores y exjugador del Athletic Club, entre otros equipos de Primera División, y Víctor Morales, exjugador, entrenador y director deportivo.

"Queremos que tengan continuidad en el tiempo y abrir un espacio de reflexión y diálogo en torno a los deportes. Nos gustaría que se convirtieran en una cita anual para aprender, compartir experiencias y seguir fomentando la práctica deportiva en Calahorra e impulsando la revolución deportiva", ha destacado David Antoñanzas.

Las dos charlas, moderadas por Manolo De Médicis, comenzarán a las 19,30 horas y tendrán una duración de una hora y media. La entrada es libre hasta completar el aforo del salón