El Ayuntamiento de Calahorra pone a la venta banderas de Calahorra para decorar la ciudad durante las fiestas patronales

Bandera de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra informa del inicio de la venta de banderas de Calahorra con motivo de las próximas fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio, que se celebrarán del 25 al 31 de agosto.

La iniciativa surge del interés y de la demanda ciudadana de poder adquirir las banderas, que el Ayuntamiento de Calahorra prestaba hasta el año pasado para decorar los balcones durante las fiestas patronales, y ambientar todos los rincones de la ciudad.

Las banderas, de 120 x 80 centímetros, podrán adquirirse al precio de 6 euros en la Oficina de Turismo municipal desde hoy 17 de agosto en el siguiente horario, de lunes a viernes de 10,30 a 13,30 horas y de 17,00 a 19,00 horas; los sábados de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,30 horas; y los domingos, de 10,00 a 14,00 horas.

Durante las fiestas patronales de agosto, la Oficina de Turismo municipal abrirá el martes 25 de agosto de 10,30 a 12,30 horas; del miércoles 26 al domingo 30 de agosto de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,30 horas; y, por último, el lunes 31 de agosto, de 10,00 a 14,00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra se anima a los vecinos a engalanar sus balcones, ventanas y fachadas con la bandera de la ciudad durante próximas fiestas patronales, contribuyendo así a crear un ambiente festivo y a reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia a Calahorra en unas fechas tan señaladas para todos los calagurritanos.