Ayuntamiento de Calahorra recuerda obligación de limpiar y desbrozar solares y terrenos sin edificar antes de 6 de julio

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, a través de un bando municipal, ha recordado la obligatoriedad de limpiar y desbrozar los solares y terrenos sin edificar y enclavados en el casco urbano a sus propietarios.

Esta medida responde a la proliferación de abundante vegetación tras las épocas de lluvias, así como a la inminente llegada de la época estival y el consecuente aumento de las temperaturas.

Por eso, el Ayuntamiento de Calahorra ha alertado del grave riesgo que supone el estado de abandono de estos terrenos, que pueden convertirse en focos de incendios o favorecer la proliferación de colonias de animales, poniendo en peligro tanto a las personas como a los bienes materiales.

Todos los propietarios de estos solares y terrenos tienen como fecha límite el 6 de julio de 2026 para proceder a mantenerlos en las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.

Esta obligación viene respaldada por la normativa urbanística vigente como el artículo 197 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en los que se obliga a los propietarios de terrenos a mantenerlos en adecuadas condiciones.

Dicha obligatoriedad queda también recogida tanto en el artículo 12 de la Ordenanza Municipal de la Vía Pública como en el artículo 11 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza de la Vía Pública y Gestión Municipal de los Residuos Urbanos.

En el mismo bando, el Ayuntamiento de Calahorra ha advertido que una vez superado el plazo del 6 de julio y constatado el incumplimiento de esta obligación, se requerirá personalmente a cada uno de los propietarios el desbroce y la limpieza de sus solares.

En caso de inacción se procederá, bien a la ejecución subsidiaria, haciéndose efectivo los gastos que originen a su costa, incluso por la vía de apremio contra su patrimonio; bien a la imposición de multas coercitivas de hasta 2.000 euros en lapsos no inferiores a un mes.

Todo ello, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador. Desde el Ayuntamiento de Calahorra se apela a la responsabilidad ciudadana y al cumplimiento de este bando para garantizar la seguridad y la buena imagen de la ciudad.