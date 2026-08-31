El Ayuntamiento de Calahorra se suma a la convocatoria de la FEMP en apoyo a Ceuta

LOGROÑO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra se suma a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta y a los ceutíes ante la situación que están viviendo.

La concentración será el miércoles 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, a las 20,00 horas en los porches de la Casa Consistorial.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la participación de los ciudadanos con el objetivo de mostrar públicamente el respaldo y la solidaridad de nuestra ciudad con Ceuta.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Calahorra se suma al mensaje de la FEMP. "Ceuta no está sola. Es España, y lo que afecta a los ceutíes, nos concierne a todos. Por eso, debemos responder con una presencia amplia y visible en cada municipio, demostrando que, ante las dificultades, España permanece unida".

Es una convocatoria simultánea en todos los ayuntamientos de España "para que la voz de todos los municipios españoles se escuche con fuerza. También "se vea el apoyo, afecto y solidaridad con Ceuta y con los ceutíes".

El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar y a acompañar esta convocatoria, demostrando que "la solidaridad entre municipios y la unidad de España son valores que nos unen y nos comprometen a todos".

Están llamados a esta convocatoria los 8.132 ayuntamientos de España.