El Ayuntamiento celebrará con los logroñeses este lunes el Día Mundial sin Coche con la gratuidad de los autobuses

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las personas que hagan uso este lunes, 22 de septiembre, de los servicios de transporte municipales de autobús urbano y de alquiler de bicicletas podrán acceder a ellos gratis durante la jornada. La iniciativa es fruto de la iniciativa del Ayuntamiento de Logroño y de la colaboración de las empresas concesionarias y se lleva a cabo en el marco del Día Mundial sin Coche para seguir sensibilizando a la población en el avance hacia una sociedad con un modelo más sostenible.

Con la iniciativa que pone en marcha Logroño mañana, se convierte en una de las capitales españolas con una mayor apuesta por dar a conocer los beneficios del transporte público y el fomento de la sostenibilidad, al combinar la gratuidad en ambos servicios (autobús y bicicleta).

Por lo que respecta al servicio de autobús urbano de Logroño, éste será gratuito en su horario diurno (es decir, exceptuando las líneas búho) el lunes día 22 de septiembre. Con esta medida, se busca fomentar el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado en una jornada en la que el programa festivo con motivo de la celebración de San Mateo recoge múltiples actividades en diversos puntos de la ciudad.

Por lo que respecta a Bicilog, podrán beneficiarse tanto los usuarios ya registrados como los nuevos, si bien éstos últimos deberán darse de alta previamente en el servicio, abonando un euro en concepto de gestión del registro. En cualquiera de los casos, el código que deberán introducir los usuarios para hacer uso gratuito de los equipos ese día, a petición del sistema, será 'biciLOG25'.

El bono gratuito con motivo del Día Mundial sin Coche permitirá el uso de bicicletas tanto convencionales como eléctricas en períodos continuados de un máximo de 30 minutos. Será personal e intransferible, y deberá utilizarse siguiendo el procedimiento habitual de recogida y devolución de bicicletas en los puestos físicos y virtuales del sistema.