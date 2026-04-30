Ayuntamiento y CERMI diseñan una guía de recomendaciones para mejorar la atención municipal a personas con discapacidad

Reunión del Consejo Municipal de la Discapacidad de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y el CERMI han diseñado una guía de recomendaciones para mejorar la atención municipal a personas con discapacidad. Una iniciativa que se ha dado a conocer en la reunión del Consejo Municipal de la Discapacidad, que ha presidido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar

En la misma han participado también la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sainz, así como representantes de los grupos políticos municipales, del sector de personas con discapacidad, representantes de CERMI-La Rioja, además de expertos asesores en la materia.

Antes del encuentro, el técnico del CERMI-La Rioja, Álvaro Azofra, ha indicado que la guía "ofrece recomendaciones para el trato a las personas con discapacidad", desde el punto de vista de que "la discapacidad es muy heterogénea, nada tiene que ver un colectivo con otro".

Por ello, "lo que trata es de dar unas recomendaciones generales para la discapacidad en general y, por otro lado, más específicas en función del tipo de discapacidad". Todo ello, porque "nada tiene que ver las necesidades que puede tener una persona con vulnerabilidad reducida, una persona con discapacidad sensorial, ya sea auditiva o visual, una persona con discapacidad intelectual o una persona con problemas de salud mental. En esta guía tienes unas recomendaciones específicas para cada colectivo".

Por otro lado, Azofra ha explicado que al final de la guía hay un directorio con todas las entidades que pertenecen al CERMI La Rioja para que, en el supuesto de que un funcionario del ayuntamiento tenga alguna duda específica de algún colectivo, pueda dirigirse tanto al CERMI como a cualquier entidad de la discapacidad que pertenece al comité".

La concejala de Servicios Sociales, por su parte, ha indicado que la reunión "la hemos intentado hacerla lo más cercano posible, al día 3 de mayo, porque se celebra el 20 aniversario de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad". Ha asegurado que en el Ayuntamiento de Logroño "nuestro objetivo es que la discapacidad sea transversal en todas las áreas de trabajo, es decir, no solo una parte de servicios sociales, sino que tiene que impregnar todo el trabajo que se hace en todas las áreas del Ayuntamiento".

Junto a la guía, Sainz ha destacado la elaboración de un plan general municipal "donde queremos hacer una campaña de sensibilización en los distintos colectivos también de todos los temas de discapacidad que pueden ser importantes". Entre otras cuestiones, ha resaltado que "vamos a renovar toda la señalética en los autobuses, así como unas recomendaciones que irán en las mamparas de los mismos también de cómo hay que atender debidamente a las personas en general, por supuesto, pero un poco orientada a las personas mayores y personas con discapacidad".

La presidenta de CERMI-La Rioja, Manoli Muro, ha puesto en valor la guíade recomendaciones, porque "es super interesante" y "hemos trabajado de forma exhaustiva" con el propio Ayuntamiento. Además, ha avanzado que el Día de la Discapacidad lo celebrarán el 4 de mayo en el Palacio de Justicia, y el 7 de mayo se realizará una lectura del manifiesto en el pleno municipal.

El Consejo Municipal de la Discapacidad se reúne de manera habitual en la ciudad de Logroño, y en esta ocasión, se ha hecho coincidir este encuentro con el aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra este domingo 3 de mayo, una fecha de gran importancia para el colectivo.

En el encuentro, presidido por el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, se ha presentado el manual 'Recomendaciones en la atención a las personas con discapacidad' que busca ser un documento de referencia entre el personal del Ayuntamiento de la ciudad.

La concejala de Políticas de Familia, Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, ha destacado que estas nuevas iniciativas se enmarcan en las acciones que desde el Consistorio se impulsan para que "Logroño sea una ciudad más accesible e inclusiva con todos los colectivos, y para ello, es necesario empezar por la propia institución y la atención que se presta al ciudadano. La implantación de este manual humaniza los procesos y permite mejorar la atención ciudadana diaria".

Este manual ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Logroño con la colaboración y aprobación del Comité Autonómico de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI La Rioja) y detalla recomendaciones generales para el acercamiento y la atención a personas con discapacidad. Además, presenta en detalle recomendaciones más específicas para tratar con personas con discapacidades concretas como la parálisis cerebral, la movilidad reducida, la discapacidad sensorial o el trastorno del espectro autismo, entre otras. Asimismo, el manual presenta un listado con el contacto de entidades al servicio del colectivo de la discapacidad que pueden resultar de ayuda. Todas estas actuaciones buscan involucrar de manera transversal a todas las áreas del Ayuntamiento y los vecinos de Logroño.

ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Además del manual, se ha presentado una estrategia de sensibilización a nivel de ciudad para acercar todas las discapacidades a todos los grupos de población. Este programa de sensibilización consta de distintas fases, que se irán implementando de manera progresiva, y que se inicia con el acercamiento de la Lengua de signos a los menores de edad. Para ello, la Asociación de Personas Sordas de La Rioja, va a llevar a cabo una intervención en todas las Ludotecas Municipales y el Proyecto de Conciliación, que se inicia el 19 de mayo y finalizará en el mes de noviembre de 2026.

En las siguientes fases se ha establecido el trabajo con el colectivo de la Adolescencia y Juventud, con la sensibilización en Discapacidad física y visual, en Centros Jóvenes y proyecto de Menores en medio abierto.

En cuanto al colectivo de Familia se busca la sensibilización en Discapacidad Intelectual a través de los proyectos de autonomía y las actuaciones de Logroño Salud. Y, por último, se trabajará con el colectivo de personas mayores en pro de una sensibilización en materia de Salud Mental, a través de los programas de Vida Sana y Logroño Acompaña.

Otra de las cuestiones que se han abordado en el Consejo Municipal de la Discapacidad en el Ayuntamiento de Logroño ha sido la mejora del conocimiento de la discapacidad y las necesidades de las personas mayores en el transporte urbano de Logroño. En relación con este asunto se ha dado cuenta de la inclusión de vinilos informativos en los vehículos municipales.

El 3 de mayo, se conmemora el vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España. Este día fue declarado por el Consejo de Ministros a propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).