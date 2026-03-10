El Ayuntamiento comienza el montaje de un skatepark en la Plaza de las Chiribitas - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño arranca esta semana las obras de la nueva pista de skatepark que se ubica en la Plaza de las Chiribitas. La instalación de este nuevo escenario para la práctica del skate tendrá un coste de 51.122,50 euros y se espera esté en uso la próxima semana.

La Junta de Gobierno Local aprobó en noviembre de 2025 la instalación de una nueva pista para la práctica de skate en la ciudad de Logroño, un espacio con gran demanda de quienes practican este deporte en la ciudad. La pista cuenta con una rampa cóncava de 11 metros de largo, 7 metros de ancho y que alcanza una altura de hasta 1.5 metros de alto en su zona más elevada.

La empresa adjudicataria de esta obra ha sido Roig i Fills Associats, S.L, que tiene un presupuesto asignado de 51.122.50 euros. Desde el consistorio se ha trabajado codo con codo con la Asociación para la Promoción de la Cultura del Skateboarding de La Rioja, para escuchar las necesidades y solicitudes de los deportistas asociados y dar respuesta a sus requerimientos.