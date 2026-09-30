El Ayuntamiento concederá la 'Corbata de Honor' a los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil en Logroño

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LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento concederá la distinción de 'Corbata de Honor de la Ciudad de Logroño' a la Jefatura Superior de Policía de la Rioja y a la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja, ambas ubicadas en la capital riojana.

Con estos reconocimientos, que serán aprobados mañana jueves mediante Resolución de Alcaldía, como ha explicado este miércoles el hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal, "se quiere expresar públicamente el reconocimiento de toda la sociedad logroñesa a ambos cuerpos de seguridad".

La 'Corbata de Honor de la Ciudad de Logroño', prevista para acompañar a banderas o estandartes, es una condecoración honorífica prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones del Consistorio (capítulo II, artículo 6) para distinguir a instituciones, cuerpos o agrupaciones que prestan servicios de carácter extraordinario o méritos insignes en beneficio de la ciudad.

POLICÍA NACIONAL.

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja tiene una presencia permanente en la ciudad como cuerpo responsable de la seguridad ciudadana en el ámbito urbano, donde desarrolla una gran labor en la prevención e investigación de la delincuencia y en la protección de los derechos y libertades públicas.

Asimismo, colabora de forma permanente con la Policía Local de Logroño y con los servicios municipales para garantizar la convivencia y la seguridad de la ciudadanía.

GUARDIA CIVIL.

Por su parte, la 10ª Zona de la Guardia Civil, con más de 180 años de historia ininterrumpida, tiene una vinculación histórica con La Rioja gracias a su contribución a la seguridad de los municipios y del medio rural de la comunidad autónoma.

En este sentido, destaca su labor en ámbitos especializados como la seguridad vial, la protección de la naturaleza, el control de armas o la investigación criminal, además de ser parte fundamental en dispositivos de emergencia, búsqueda y rescate.

Logroño constituye un enclave de especial relevancia para la formación y adiestramiento especializado en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. En la ciudad tiene su sede la Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil, cuya misión incluye específicamente la lucha contra elementos terroristas y la ejecución de operaciones de alto riesgo.

Integrado en la UAR se encuentra el Centro de Adiestramientos Especiales (CAE) y, dentro de sus instalaciones, el Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE), concebido como un centro de excelencia para la formación y el adiestramiento contra el terrorismo.

Su actividad trasciende el ámbito nacional, ya que sus instalaciones se utilizan para formar y entrenar a miembros de fuerzas de seguridad nacionales y extranjeras, así como para desarrollar ejercicios conjuntos con unidades europeas e internacionales.

El alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, será quien coloque próximamente este distintivo honorífico en las banderas de ambas instituciones en un acto cuya fecha se anunciará próximamente.

El Ayuntamiento ha otorgado esta distinción en actos solemnes a otras instituciones como, por ejemplo, el Batallón de Helicópteros de Maniobra III (BHELMA III) en 1978 o la Guardia Real en 2022 con motivo de su presencia en la ciudad con varios actos como desfiles, exhibiciones, conciertos o visitas a centros escolares.