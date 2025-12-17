El Ayuntamiento confirma que Iberdrola se ha comprometido a terminar las obras en Pilar Salarrullana el viernes

Obras en la calle Pilar Salarrullana de Logroño realizadas por Iberdrola - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha confirmado que Iberdrola se ha comprometido, a requerimiento del Consistorio, a concluir las obras en la calle Pilar Salarrullana el viernes, según ha indicado la portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz.

Ha sido a preguntas de los periodistas tras dar cuenta de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local. Sanz ha precisado que "las obras están siendo realizadas por Iberdrola, por lo que no son obras que haya planeado, ni que haya planificado el Ayuntamiento de Logroño".

Ha señalado que la empresa "ha solicitado licencia para la realización de esas obras y, el Ayuntamiento como la ha hecho como en muchas otras ocasiones se autorizan", ante lo que ha insistido que "no son responsabilidad del Ayuntamiento, pero siendo conscientes de que esto ha generado un problema entre los comerciantes, el Ayuntamiento de Logroño ayer mismo estuvo reunido con ellos dándoles explicaciones".

A ello, ha sumado Sanz que "nos hemos puesto en contacto con los responsables de Iberdrola y les hemos exigido de manera formal y de manera verbal que esas obras se acometan con la mayor diligencia posible y que, como mucho, para el viernes estén ya finalizadas teniendo en cuenta la gran extorsión que puede causar a los comerciantes en estas fechas".

Ha apostillado, que el Ayuntamiento "aún no siendo su competencia la ejecución de estas obras, sí que ha tenido esa empatía con los comerciantes y, como les digo, ha realizado esa gestión directa con los responsables de Iberdrola para que esas obras estén finalizadas el viernes de esta misma semana".

A partir de ahí, ha señalado que "vamos a proceder, y ya hemos en este caso tenido contacto con la parte técnica de la unidad de urbanismo, al estudio de aquellas situaciones en las que se piden estas licencias para realizar recomendaciones o incluso condicionar el que estas ejecuciones de obra estén supeditadas o tengan como prioridad el calendario de los comerciantes, teniendo en cuenta campañas tan importantes como son la de Navidad o las de rebajas".