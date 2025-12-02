El Ayuntamiento creará una guía de recomendaciones para ofrecer una mejor atención municipal a personas con discapacidad

Consejo de la Discapacidad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido esta mañana una nueva reunión del Consejo Municipal de la Discapacidad, en la que se ha hecho balance de las diferentes iniciativas llevadas a cabo en materia de accesibilidad universal a lo largo del año y se han presentado las propuestas que se desarrollarán en 2026, como la creación de una guía de recomendaciones para ofrecer una mejor atención municipal a personas con discapacidad y nueva señalética en el Ayuntamiento.

Entre las recomendaciones de esta guía para los trabajadores municipales, elaborada en colaboración con CERMI La Rioja, figuran, por ejemplo, dirigirse a estas personas independientemente de su grado de discapacidad, preguntar qué necesita y si requiere algún tipo de asistencia, explicar primero lo importante y después lo secundario; o recomendaciones más específicas para atender a personas con parálisis cerebral, problemas de salud mental, discapacidad sensorial como la sordoceguera o movilidad reducida, entre otras discapacidades.

Más allá de los servicios generales de atención al público del Ayuntamiento, se trabajará específicamente en otros servicios como el transporte público urbano. De este modo, se dictan una serie de recomendaciones para los conductores de estos vehículos, que deben facilitar el acceso, seguridad y la movilidad de estas personas a la par que respetan su independencia, entre otras indicaciones.

Gracias a la colaboración de la empresa concesionaria se impartirá formación a los conductores sobre los distintos tipos de capacidades (físicas y orgánicas, intelectuales, cognitivas, sensoriales y pluridiscapacidades), ofrecida por técnicos especializados de las entidades que trabajan en este ámbito en Logroño, del CERMI La Rioja y con personas con discapacidad que presentarán su propia experiencia.

Además, se renovará la señalética ubicada en los autobuses urbanos en la que se recordará la prioridad que tienen en determinados espacios las personas que se desplacen en silla de ruedas. Esa prioridad se recuerda a través de unos criptogramas y de un código QR que remite a la información normativa al respecto.

"Llevaremos a cabo estas acciones desde la convicción de que el Ayuntamiento es un servicio público que debe centrarse en las personas y, por lo tanto, amparado en el pilar fundamental de la accesibilidad universal para que sea un lugar donde se puede acceder sin ningún tipo de dificultad, se entiende la información a la que allí se puede acceder y se puede usar sin ningún tipo de dificultad", ha destacado el alcalde de Logroño.

INSERCIÓN SOCIOLABORAL O CONCILIACIÓN

En la reunión mantenida esta mañana en el Ayuntamiento de Logroño por el Consejo Municipal de la Discapacidad, también se ha realizado un balance de las diferentes iniciativas en materia de accesibilidad universal a lo largo de 2025, como las acciones realizadas para el fomento de la inserción sociolaboral; la mejora de la inclusión laboral de colectivos vulnerables; la reserva de plazas para personas con discapacidad en las ludotecas municipales; el impulso de muestras artísticas basadas en la cultura inclusiva como la centrada en la obra de Velázquez y expuesta en el Centro de la Cultura del Rioja; la última convocatoria de subvenciones en materia de accesibilidad universal; o la creación de nuevas plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, entre otras acciones.

La concejala del área de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad ha destacado que "por parte del Ayuntamiento se cumple lo que se había solicitado en el Consejo Municipal de Discapacidad en anteriores se sesiones, a la par que seguimos comprometidos con el trabajo y la mejora continua para avanzar hacia una ciudad cada vez accesible".