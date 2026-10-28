Ayuntamiento decreta tres días de luto oficial y banderas a media asta por el fallecimiento del exalcalde Tomás Santos

Archivo - Tomás Santos, alcalde de Logroño. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño decreta tres días de luto oficial y banderas a media asta por el fallecimiento de Tomás Santos Munilla, alcalde de la ciudad entre 2007 y 2011. Como gratitud por su dedicación, compromiso e implicación con Logroño y su ciudadanía, en 2024 recibió la Medalla de Oro de la Ciudad.

En su intervención tras recoger este galardón, Santos (Logroño, 1950) tuvo una emotiva intervención: "Gracias a mis padres que me dieron la vida y me enseñaron a ganármela honradamente, gracias a mis maestros, al deporte del que aprendí el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo; gracias a mis compañeros por tantos años compartidos y de lucha sindical; gracias a todas las Corporaciones y equipos por haber colaborado en hacer de Logroño la mejor ciudad y gracias Logroño por el privilegio que tuve de ser su alcalde y haber podido devolver a mi ciudad parte de lo que me ha dado".

Con el acuerdo de los grupos municipales de la Corporación logroñesa se mantendrá el acto de homenaje al guionista Rafael Azcona previsto para mañana, 29 de octubre en el Teatro Bretón. Fue precisamente durante el mandato de Tomás Santos, en el año 2008, cuando se acordó entregar la Medalla de Oro de la Ciudad a Rafael Azcona.

La Corporación municipal siente la pérdida de Santos y muestra su cariño con la familia y amigos.