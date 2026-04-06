El Ayuntamiento de Enciso destinará el 0,7% de su presupuesto a la Asociación FARO

LOGROÑO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Enciso ha aprobado por unanimidad la donación del 0,7 por ciento del presupuesto municipal ordinario correspondiente al ejercicio 2026, por un importe total de 4.074 euros, que será destinada a la Asociación FARO.

Esta decisión, adoptada en el punto cuarto del orden del día, reafirma el compromiso del Ayuntamiento "con las iniciativas sociales y, en particular, con aquellas que prestan apoyo a las familias que atraviesan situaciones especialmente difíciles".

La Asociación FARO desarrolla una labor fundamental en La Rioja, ofreciendo acompañamiento emocional, social y humano a familias con menores diagnosticados de cáncer en La Rioja.

Un diagnóstico de estas características supone un profundo impacto en la vida de toda la familia, dando inicio a un proceso complejo en el que el apoyo resulta esencial.

Desde el Ayuntamiento de Enciso se ha querido destacar la importancia de respaldar este tipo de entidades: "Las instituciones públicas debemos contribuir activamente a sostener estas redes de cuidado y apoyo, fundamentales para muchas familias". Por su parte, FARO agradece este gesto, subrayando que "estas iniciativas no solo suponen un apoyo económico, sino también un respaldo esencial para las familias beneficiarias de nuestra misión".

Con esta aportación, el consistorio pretende colaborar para que la Asociación FARO "pueda seguir llegando a quienes más lo necesitan, reforzando su trabajo diario y su capacidad de acompañamiento".

El Ayuntamiento de Enciso subraya que "la unión y el compromiso institucional resultan fundamentales para reforzar las redes de apoyo y acompañamiento, garantizando que ninguna familia tenga que afrontar en soledad circunstancias de especial vulnerabilidad".