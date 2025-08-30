El Ayuntamiento De Ezcaray Acondiciona Nuevos Espacios En El Centro De Salud Para Mejorar La Atención Sanitaria - AYUNTAMIENT DE EZCARAY

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ezcaray ha llevado a cabo una serie de obras de mejora en el Centro de Salud de la localidad con el objetivo de reforzar la atención sanitaria que se presta a los vecinos y visitantes.

Los trabajos han consistido, en primer lugar, en la adecuación de dos nuevos espacios dentro del propio centro. En la segunda planta se han reconvertido unos antiguos vestuarios en desuso en una nueva consulta médica, completamente equipada, que cuenta con mobiliario y una camilla articulada.

Este nuevo espacio permitirá a la médica interna residente (MIR) que realiza su formación en Ezcaray disponer de una consulta propia para atender a los pacientes.

Del mismo modo, en la primera planta se ha acondicionado un antiguo almacén que ha pasado a convertirse en consulta de enfermería. Para ello, se ha instalado un nuevo lavabo y todo lo necesario para que el profesional de enfermería disponga de un espacio adecuado para desarrollar su labor.

A estas actuaciones se suma la adecuación de una vivienda en la "Casa de los Maestros", situada junto al Centro de Salud, para que el equipo de la ambulancia pueda utilizarla como base de descanso durante sus turnos de guardia.

Los trabajos han sido ejecutados por los miembros de la brigada municipal de Ezcaray, lo que ha permitido dar una respuesta rápida y eficaz a una necesidad compartida con los profesionales sanitarios.

El alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, ha subrayado que "estas actuaciones son un ejemplo de la buena sintonía y colaboración que mantenemos desde el Ayuntamiento con el equipo del Centro de Salud y con los trabajadores de La Rioja Cuida".

"Nuestro objetivo -ha añadido- es mejorar los recursos disponibles para que los profesionales puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles y, con ello, reforzar la atención a los vecinos de Ezcaray y su comarca".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ezcaray reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos, el cuidado de la salud y la cooperación con los profesionales sanitarios que cada día trabajan al servicio de la comunidad.