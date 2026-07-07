Ayuntamiento y Federación de Peñas de Logroño trabajan conjuntamente para que San Mateo 2026 tenga 'Espacio Peñas 2.0'

Ayuntamiento y Federación de Peñas de Logroño trabajan conjuntamente para que San Mateo 2026 cuente con 'Espacio Peñas 2.0' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y la Federación de Peñas de la ciudad trabajan conjuntamente para que San Mateo 2026 cuente con 'Espacio Peñas 2.0'.

Así, la concejala de Festejos, Laura Rivas, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con el presidente de la Federación de Peñas de Logroño, Juan José Sánchez, y el vicepresidente, Juan Carlos González, para avanzar en la colaboración entre ambas entidades acerca de este espacio.

La concejala ha trasladado "la voluntad y el compromiso del Gobierno local" para trabajar "de manera conjunta" con las peñas de la ciudad y que el 'Espacio Peñas 2.0' forme parte de las próximas fiestas mateas.

La Federación de Peñas de Logroño, por su parte, ha presentado una solicitud en el Ayuntamiento para que 'Espacio Peñas 2.0' se ubique en los aparcamientos de Valbuena.