El Ayuntamiento finaliza el ordenamiento del PERI San Lázaro con su parte este, que prevé 155 viviendas, 35 de ellas VPO

Plano del ordenamiento del PERI San Lázaro - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado de manera inicial una modificación puntual del Plan General Municipal, con la que finaliza el ordenamiento del PERI San Lázaro con su parte este, que prevé 155 viviendas, de las que 35 serán de VPO.

Como ha detallado el concejal delegado de Urbanismo, Javier Martínez Mancho, "tras la aprobación definitiva el pasado mes de febrero de la ordenación de la U.E. N.08.8 'San Lázaro I', el Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en la ordenación completa del PERI 44 'Portillejo I'".

De este modo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente la modificación puntual del Plan General Municipal referida a la delimitación de la unidad de ejecución U.E. N.08.9 'San Lázaro II', manzana comprendida entre las calles Portillejo, Rodejón, Avenida de Burgos y la nueva vía ordenada (calle Estrella Sacristán) en la anexa U.E. N.08.8 'San Lázaro I'.

La modificación puntual tratada por la Junta esta mañana tiene por objeto "la ordenación pormenorizada del citado PERI y la ordenación y delimitación de la unidad de ejecución 'San Lázaro II' de acuerdo con la previsión de la reconversión industrial a uso residencial genérico y en continuidad con la trama urbana residencial, conforme a lo establecido en el Plan General Municipal".

La U.E. N.08.9 'San Lázaro II' abarca una manzana de 18.862,23 metros cuadrados estructurada mediante un paseo público central de carácter peatonal, que estará diseñado en continuidad con otros ámbitos peatonales situados al sur de la Avenida de Burgos.

Al norte de ese nuevo paseo se ordena una manzana residencial con una edificabilidad global de 16.289,71 m2t y una zona libre privada que se distribuye en dos bloques situados junto a la avenida Burgos y tres torres ubicadas junto al paseo peatonal central. Entre los cinco edificios se estima que puedan desarrollarse unas 120 viviendas de carácter libre.

Al sur del paseo se plantea un bloque residencial para vivienda protegida en forma de "L", que podría ofrecer unas 35 VPO. A su lado, una nueva parcela dotacional pública de 3.166.85 m2, con una edificabilidad máxima de unos 3.800 m2.

Martínez Mancho ha recordado que "ya en el mes de febrero de este año, en el pleno de este Ayuntamiento, se aprobó de manera definitiva la ordenación de la unidad de ejecución San Lázaro 1, que es la parte oeste de lo que quedaba del PERI 44, de tal manera que se ordenó espacio, más o menos de una hectárea de superficie, superior a los 10.000 m2, donde se podrían desarrollar 90 viviendas libres y 40 viviendas protegidas".

En el día de hoy "hemos aprobado la segregación y la creación de una unidad de ejecución a la zona este de este PERI, que corresponde a una superficie aproximada de unos 18.900 metros, es decir, casi dos hectáreas, y que terminaría con la ordenación de todo el PERI 44, que desde hace más de 25 años ya estaba definido en las ideas de reconversión de suelos de uso industrial a uso residencial".

"Lo que hemos generado es una ordenación de este espacio que incide en el desarrollo completo de este PERI 44, donde inicialmente se aprueba la ordenación pormenorizada y la delimitación de esta nueva unidad de ejecución, que se llama San Lázaro II, de acuerdo con las previsiones de la conversión de industrial a residencial genérico y en continuidad de la trama urbana residencial conforme a lo establecido en el PGM y en las ordenaciones de las zonas colindantes", ha detallado.

Es decir, "en esta unidad de ejecución vamos a destinar más del 50% de su superficie total a espacios libres de uso y dominio público y dotaciones, unos 10.500 metros de los 19.000 que tiene, donde se van a poder generar unas 120 viviendas de desarrollo libre y otras 35 de protección".

Se procederá de este modo ahora a su aprobación inicial, su exposición pública durante plazo de un mes, posteriormente se tramitará su aprobación provisional y su aprobación definitiva. "Así -ha resaltado el edil- después de 25 años, finalmente estará ordenado y podrán producirse los siguientes pasos que son las redacciones de los proyectos de compensación, de urbanización, obras y edificación correspondientes. correspondientes".

Y ha destacado que "en todo el PERI 44, sumando esta unidad de ejecución aprobada hoy, con unas 155 viviendas, a la unidad de ejecución ordenada en el mes de febrero, con unas 130, vamos a estar muy próximos a las 300 viviendas, además de espacios verdes y públicos y dotación genérica en una parcela de más de 3.400 metros cuadrados".

"El Ayuntamiento sigue avanzando en el desarrollo de todos estos PERIs que, entre los desarrollos potenciales durante esta legislatura y lo que queda por desarrollar, pueden llegar a afectar a más de 35 hectáreas de terreno, donde pueden llegar a desarrollarse más de 3.000 viviendas, muchas de las cuales podrán ser también viviendas de protección oficial", ha concluido Martínez Mancho.