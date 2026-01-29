El Ayuntamiento de Fuenmayor aprueba un presupuesto general del 2026

El Ayuntamiento de Fuenmayor aprueba el presupuesto general del 2026 - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

LOGROÑO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Fuenmayor ha aprobado con el voto a favor del Partido Popular, con los votos en contra del Partido Socialista y la abstención de Izquierda Unida, el presupuesto municipal para el año 2026.

También se ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto del 2024. El Ayuntamiento de Fuenmayor tiene un ahorro de más de 3 millones de euros, "lo que refleja la fortaleza de las cuentas municipales".

Fuenmayor "no tiene préstamos ni endeudamiento desde el año 2019 en el que se terminó de pagar el préstamo que se contrató para la construcción de las piscinas municipales".

El Presupuesto del Ayuntamiento de Fuenmayor para el ejercicio 2026 se incrementa con respecto a 2025 en un 17 por ciento, hasta alcanzar casi los 5 millones de euros.

"Aunque el Partido Popular goza de mayoría absoluta, Izquierda Unida con su abstención ha mostrado la buena disposición que tiene y la colaboración aportando ideas y propuestas", afirman desde el Consistorio.