El Ayuntamiento de Fuenmayor lamenta la muerte del niño de 7 años que veraneaba en el camping de la localidad riojana

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro, ambulancias - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuenmayor "en nombre de todos nuestros vecinos" ha lamentado profundamente el fallecimiento de un niño de 7 años que se encontraba veraneando estos días en el camping de dicha localidad riojana.

Como han informado en una nota de prensa, el pequeño "veraneaba en Fuenmayor junto a su familia, y participaba de las actividades locales".

"Queremos mandar nuestro más sincero pésame a sus padres, su hermana, resto de familia y amigos en este momento tan sumamente complicado", finaliza el comunicado.

Como han confirmado desde la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja la muerte del pequeño no se ha producido ni por un golpe de calor ni por un accidente.

En un primer momento, el menor fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro y, de allí, movilizado al Hospital Universitario de Navarra, donde finalmente falleció, según han confirmado igualmente desde el departamento de Salud del Gobierno foral.