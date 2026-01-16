El Ayuntamiento habilita tres nuevas estaciones virtuales Bicilog en distintos puntos de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Logroño supera los 54.600 préstamos de bicicletas en el año 2025 y habilita tres nuevas estaciones virtuales Bicilog en la ciudad, que suman 28 plazas más a las más de 400 ya existentes. Las nuevas estaciones virtuales de Bicilog están ubicadas en la Plaza Luis De Góngora (Piqueras), en Vara de Rey con Duques de Nájera y en Pradoviejo, con 9, 9 y 10 plazas nuevas respectivamente.

Con estas tres nuevas estaciones virtuales, el sistema Bicilog suma un total de 33 estaciones distribuidas por toda la ciudad, 26 de ellas con anclaje y 7 virtuales. Entre todas se ofrecen 448 puntos de anclaje para recogida y aparcamiento de estos vehículos.

En caso de las que las estaciones físicas no cuenten con candados disponibles, se puede aparcar la bicicleta sin anclar, somo si fuera una estación virtual. La ciudad de Logroño cuenta con 300 bicicletas a disposición de los ciudadanos, de las cuales 50 son eléctricas.

2025 EN CIFRAS

Durante el 2025 se dispararon las cifras de alquiler de bicicletas con 54.647 préstamos a lo largo del año, una cifra muy superior a la conseguida en los meses de servicio del 2024, año en el que hubo un total de 20.378 préstamos.

Los meses de más demanda de bicicletas fueron los de septiembre y octubre, llegando a los 7.700 alquileres sólo en el mes de octubre. Por su parte, enero fue el mes en el que menos se utilizó el servicio.

En cuanto a la duración de los viajes, el 81 por ciento de los viajes fueron de hasta 15 minutos y los días de más demanda del servicio fueron los jueves, seguidos muy de cerca por los viernes. La hora punta fue las 2 de la tarde, por delante de las 8 de la mañana.

La estación en la que más bicicletas se alquilaron fue la de Murrieta, mientras que la estación con más devoluciones fue la del Ayuntamiento.

LOGROÑO SE MUEVE EN VERDE

El concejal de Movilidad y Transportes, Ángel Andrés, ha puesto en valor el importante incremento de la utilización de este servicio "que ha duplicado el número de alquileres en este 2025. Estas cifras ponen de manifiesto que Logroño se mueve en verde y que el Ayuntamiento responde a esta gran demanda con más servicios y facilidades para todos los usuarios".

Andrés también ha destacado "el aumento de registros en el servicio, que ha pasado de 5.536 con los que se finalizó en 2024 a los 10.023 usuarios alcanzados en este 2025." En palabras del edil, "esta no es sino otra prueba más de la apuesta decidida del Gobierno local por apoyar el transporte público y la movilidad sostenible, que cada vez gana más peso dentro de nuestra ciudad gracias a actuaciones como esta".