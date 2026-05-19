El Ayuntamiento de Logroño abre las inscripciones para los campamentos municipales de verano - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño abre el jueves el plazo para solicitar plaza en los campamentos de verano infanto-juveniles. Serán 520 plazas para niñas y niños de entre 7 y 13 años en los campamentos que se celebrarán fuera de Logroño; y 180 plazas en los campamentos urbanos que se desarrollarán en la ciudad para jóvenes de entre 12 y 14 años.

La concejala de Juventud, Laura Lázaro, acompañada del director general de Familia y Servicios Sociales, Jesús Esteban, ha informado este martes sobre los campamentos municipales para este verano, que pretenden ofrecer "alternativas de ocio de calidad a los niños y jóvenes de nuestra ciudad, vivir experiencias nuevas en la naturaleza y mejorar su socialización", ha expresado Lázaro.

Este verano, ha explicado la edil, "se ofrecen dos campamentos infantiles: el de Nieva de Cameros y el de la Granja Escuela de Lurraska". También, ha manifestado, "los adolescentes podrán disfrutar de campamentos en la Colonia de Nieva y en el campamento marítimo de Llanes (Asturias)".

Lázaro ha explicado, además, "este grupo de edad podrá disfrutar de otro campamento multiaventura que fue licitado en febrero por el Ejecutivo municipal y quedó desierto, por lo que la Junta de Gobierno Local vuelve a aprobar mañana la licitación, con una previsión de 50 plazas para nacidos en 2012 y 2013".

También se cuenta con cuatro campamentos urbanos de los centros jóvenes municipales (Lobete, El Cubo, El Tacón y La Atalaya).

CAMPAMENTOS INFANTILES.

El Campamento Infantil de Nieva de Cameros contará con 5 turnos de 50 plazas cada uno y está dirigido a niñas y niños de 7 a 11 años.

El turno 1º (para nacidos en 2018 y 2019, edad entre 7 y 8 años) se desarrollará del 23 al 27 de junio y tendrá una cuota de 87,60 euros.

El turno 3º (nacidos en 2018 y 2019, edad entre 7 y 8 años) y se llevará a cabo del 6 de julio al 10 de julio con una cuota de 87,60 euros.

El turno 4º (nacidos en 2015, 2016 y 2017, edad 9, 10 y 11 años) y se llevará a cabo del 13 al 19 de julio con una cuota de 139,58 euros.

El turno 5º (para en 2015, 2016 y 2017, edad 9, 10 y 11 años) y se llevará a cabo del 20 al 26 de julio con una cuota de 139,58 euros.

El turno 6º (para en 2015, 2016 y 2017, edad 9, 10 y 11 años) y se llevará a cabo del 27 de julio al 2 de agosto con una cuota de 139,58 euros.

El campamento en la Granja Escuela de Lurraska (Reserva de Urdaibai), para nacidos en 2015, 2016 y 2017, edad 9, 10 y 11 años, cuenta con 120 plazas y se celebrará del 27 de junio al 6 de julio. La cuota será de 199,40 euros.

CAMPAMENTOS JUVENILES.

Lázaro ha avanzado también "los campamentos para adolescentes empadronados en Logroño que van dirigidos a los nacidos en 2013 y 2014, edades 12 y 13 años".

El turno 2 de la Colonia de Nieva de Cameros va dirigido a los jóvenes de esas edades, cuenta con 50 plazas y se celebrará del 29 de junio al 3 de julio, con una cuota de 140,15 euros por participante.

Por su parte, el campamento marítimo en el Albergue El Timón de Llanes (Asturias) contará con 50 plazas para niños de 12 y 13 años y tendrá lugar entre el 20 y el 29 de julio, con una cuota por participante de 280,30 euros.

CAMPAMENTOS URBANOS.

Para los jóvenes nacidos entre 2012, 2013 y 2014, edades de 12, 13 y 14 años, también se va a abrir la inscripción para los Campamentos que se celebran en la ciudad.

Dentro del programa de campamentos municipales se oferta, en cuatro turnos, una versión urbana que se realizará en el mes de julio en los centros jóvenes Lobete, El Cubo, La Atalaya y El Tacón:

Campamento urbano 1 (C.J. Lobete): del 29 de junio al 4 de julio.

Campamento urbano 2 (C.J. El Cubo): del 6 al 11 de julio.

Campamento urbano 3 (C.J.I. La Atalaya): del 20 al 25 de julio.

Campamento urbano 4 (C.J. El Tacón): del 20 al 25 de julio.

Estos campamentos urbanos cuentan con 45 plazas por turno y una cuota de 14,52 euros por participante. Se celebrarán de lunes a sábado de 10 a 14 horas.

SOLICITUDES, SORTEO E INSCRIPCIONES.

En cuanto a las solicitudes para el sorteo, se establecerá una primera fase de preinscripción que se abre el jueves 21 de mayo desde las 9 horas hasta las 19 horas del 29 de mayo, a través del Servicio 010 de forma presencial o telefónica, en su horario habitual.

Con las solicitudes recibidas se efectuará el martes 2 de junio, a las 11,30 horas, un sorteo público del que saldrán las plazas adjudicadas para todos los campamentos. A continuación, se establecerán listas de reserva.

El resultado del mismo podrá consultarse a través del Servicio 010, Infojoven, https:www.lojoven.es, https:www.centrosjovenes.lojoven.es y https://la-atalaya.es

Finalmente, las inscripciones se tramitarán de manera presencial en el Servicio 010 desde las 17 del martes 2 de junio hasta las 14 horas del martes 16 de junio de 2026.

En todos los campamentos las familias numerosas tendrán un descuento del 25% para las de carácter general y de un 50% para las familias de carácter especial siempre que se presente en el momento de efectuar el pago el carné oficial que otorga el Gobierno de La Rioja para acreditar a estas unidades familiares.