El Ayuntamiento de Logroño aclara que la venta ambulante se autorizó del 19 al 27 de septiembre

LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha querido aclarar que, en las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo, la venta ambulante se autoriza desde el 19 hasta el 27 de septiembre, ambos inclusive, y que la retirada de los puestos y la limpieza de la zona debe llevarse a cabo el 27 de septiembre a las 12:00 horas.

Ante las informaciones publicadas sobre el descontento de algunos puestos de venta vinculados al recinto ferial, el Ayuntamiento de Logroño ha recordado que las autorizaciones concedidas se rigen por las bases publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), aprobadas en Junta de Gobierno Local y aceptadas por todos los solicitantes en el momento de su presentación.

En dichas bases se especifica que: Las autorizaciones para la venta ambulante tienen vigencia exclusivamente durante las fiestas de San Bernabé y San Mateo 2025.

En el caso de San Mateo, la actividad se autorizaba desde el 19 hasta el 27 de septiembre, ambos inclusive.

La venta debe realizarse en el horario coincidente con el del recinto ferial, conforme a lo dispuesto en el Decreto 47/1997, de 5 de septiembre, regulador de los horarios de establecimientos públicos y actividades recreativas en La Rioja.

La retirada de los puestos y la limpieza de la zona debe llevarse a cabo el 27 de septiembre a las 12:00 horas, contando con la supervisión de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Logroño ha subrayado que todas estas condiciones estaban "claramente" recogidas en la normativa y que los titulares de los puestos las aceptaron expresamente al presentar su solicitud.