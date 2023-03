El Ayuntamiento de Logroño adapta 18 baños municipales para facilitar su uso a personas ostomizadas

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha adaptado baños de diferentes dependencias municipales para facilitar su uso a personas ostomizadas. Una actuación, ha explicado el concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, con la que "se mejora la vida de este tipo de pacientes, porque sin baños adaptados apenas salen de sus hogares, y si lo hacen, es por tiempo muy limitado y siempre cerca de casa".

En la presentación de esta iniciativa este lunes han estado presentes junto al concejal, la cirujana de la Unidad de Cirugía Colorrectal del Hospital San Pedro, Carlota García Fernández; la presidenta de la Asociación contra el Cáncer de La Rioja, Elena Eguizábal; y un paciente del grupo de ostomizados, Rafael Escudero.

Reinares ha explicado que, con una metodología sencilla y recursos humanos municipales, se han adaptado 18 baños municipales en toda la ciudad, que también se encuentran en los barrios de Varea, Yagüe, La Estrella y El Cortijo.

De ellos, 10 están en los centros de Servicios Sociales, 4 en los Consultorios Médicos de los barrios y 3 en el Ayuntamiento, en concreto, en la entrada al Ruedo, en el Auditorio municipal y en la Sala de Exposiciones, que, en este último caso, también se mantiene abierto por las tardes.

El edil de Servicios Sociales ha destacado que "esta actuación es más importante de lo que podríamos pensar, ya que los baños adaptados son indispensables para que las personas que viven con una bolsa adosada al abdomen puedan normalizar sus vidas".

En la mayoría de los casos, ha detallado, "las deficiencias se han resuelto con pequeñas modificaciones, como la instalación cerraduras, colgadores o estanterías para que coloquen el kit de recambio y, en otros, tan solo se ha tenido que bajar el espejo para que puedan verse mientras colocan la nueva bolsa".

Existen otros elementos que, aunque no son imprescindibles, resultan muy útiles como es el vaciador/váter, un enjuagador de bolsa con cable extensible o secamanos de aire caliente.

En esta línea, ha destacado Elena Eguizábal, se encuentra la adaptación realizada por la AECC en su sede de la calle Lardero de Logroño o en el Hospital San Pedro, "que tanto en la zona de Consultas y en el hall de Hospitalización cuenta con dos baños adaptados".

Esta iniciativa pretende animar a más entidades públicas y privadas a que se unan la hostelería y el comercio de la ciudad, dado que la adaptación de los baños es posible realizarla con con muy poca inversión y facilitaría mucho la vida de las personas ostomizadas, tanto locales como visitantes.

Estas actuaciones, ha dicho el concejal de Servicios Sociales, están en línea con la Estrategia de Promoción y Prevención del Ministerio de Sanidad a la que el Ayuntamiento de Logroño está adherida y a la que se ha presentado esta experiencia, que ha supuesto la colaboración de diferentes entidades para mejorar la calidad de vida de una parte de la ciudadanía: las personas ostomizadas. Estos baños adaptados también serán de utilidad para otros colectivos, como las personas mayores o con incontinencia.

Otra de las principales reivindicaciones de las personas ostomizadas es que la adaptación que necesitan estos pacientes se incluya en el código técnico de edificación. En este sentido, el concejal de Servicios Sociales ha anunciado que "el nuevo consultorio de Los Lirios es un ejemplo, ya que el proyecto elaborado desde la Unidad de Arquitectura ha tenido en cuenta estas necesidades y los baños estarán acondicionados".

Otra de las acciones que el Ayuntamiento va a impulsar, según ha adelantado Iván Reinares, es la puesta en marcha de una aplicación que se descargue en el móvil y donde las personas ostomizadas puedan geolocalizar el baño más cercano en un momento de necesidad. Los baños adaptados se van a mapear como recursos de salud en Logroño en la aplicación Localiza Salud del Ministerio de Sanidad.

Asimismo, ha añadido, está iniciativa se comunicará en la Comisión de Salud comunitaria del Barrio Madre de Dios San José con la idea de que la experiencia pueda replicarse en las sedes y centros de las entidades y asociaciones que la forman.

La cirujana Carlota García ha detallado que en España "hay alrededor de 100.000 personas ostomizadas, un término que la mayoría de la sociedad desconoce".

Llevar una ostomía, ha especificado, "significa llevar una bolsa pegada a la piel del abdomen donde se recogen las heces o la orina, algo que, en la mayoría de las ocasiones es la consecuencia de una operación por cáncer o por una enfermedad intestinal".

"Estas personas tienen un gran problema y es que en muchas ocasiones la bolsa que recoge las heces se despega y necesitan de forma urgente un baño acondicionado para cambiarse. El miedo de no encontrar este tipo de baños los mantiene atrapados en casa llevándoles a un aislamiento social insoportable. La adaptación de baños para estos pacientes consigue mejorar su calidad de vida, permitiéndoles salir de casa con tranquilidad", ha añadido la doctora.

Por su parte, Rafael Escudero, paciente ostomizado, ha incidido en que este problema que afecta a tantas personas debe ser conocido por la sociedad, "una pequeña aportación como es adaptar de forma sencilla un baño público puede permitirlos vivir una vida mejor".

"Tener baños adaptados no es un capricho, es una necesidad. Salir de casa sin tener baños adaptados a las necesidades higiénicas y posturales se convierte para nosotros en una barrera que nos hace no salir de casa. Únicamente las personas ostomizadas sabemos lo complicado que resulta vaciar o cambiar una bolsa de ostomía en un baño no adaptado", ha relatado.

Y ha detallado, igualmente, que "para realizar ese cambio en los inodoros convencionales, nos tenemos que agachar o poner de rodillas frente al retrete, otros se sientan de frente o de lado y muchos otros, por edad o por movilidad, no pueden permitirse ninguna de las opciones anteriores".

Una de las luchas de las personas ostomizadas, ha incidido, "es que los cuartos de baño adaptados a personas ostomizadas sean una realidad, y que, de la misma manera que en el código técnico de edificación se contempla los aseos para personas con movilidad reducida, también se contemplen los baños adaptados a personas ostomizadas". Así, "podremos encontrarlos en todos los edificios públicos y privados de uso público".