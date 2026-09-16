Ayuntamiento de Logroño adjudica por 204.000 euros otras 43 nuevas cámaras inteligentes para colocar por toda la ciudad

El Ayuntamiento pone en marcha 48 nuevas cámaras inteligentes para reforzar la seguridad y la movilidad urbana - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha adjudicado el contrato para la ampliación del sistema de visión artificial del Ayuntamiento a la empresa Mass Security Solutins, S.L. por una cuantía de 204.508,15 euros (IVA incluido).

Este contrato, como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "se enmarca en una estrategia más amplia de despliegue de cámaras inteligentes tanto en la ciudad como en polígonos industriales".

Ha sumado que "tiene como finalidad reforzar la captación y explotación de información sobre personas y vehículos, mejorar la seguridad en zonas comerciales y otros espacios municipales, y generar datos útiles para actuaciones de comercio, movilidad y gestión urbana".

La actuación -con el horizonte colocado previsiblemente en el primer trimestre de 2027- comprende el suministro e instalación de 43 cámaras y elementos auxiliares, así como servicios asociados de transferencia tecnológica, garantía, mantenimiento y soporte.

De ellas, 21 se ubicarán en diferentes espacios de la ciudad, como zonas comerciales o el Casco Antiguo; 14 en polígonos industriales; y 8 en instalaciones municipales.

El planteamiento "no se limita a cámaras aisladas, sino que prevé su integración en el sistema municipal existente y en el gemelo digital de cámaras inteligentes, consolidando una infraestructura común de visión, grabación, análisis y explotación de datos", ha afirmado Sanz.

MEJORA DEL ALUMBRADO EXTERIOR.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el suministro de materiales destinados a la reposición en las instalaciones de alumbrado exterior público a la empresa Saltoki, S.A. por un importe máximo de 119.803,55 euros (IVA incluido).

El objetivo de esta actuación "es continuar avanzando para que las instalaciones de alumbrado exterior público de la ciudad sean más sostenibles, resilientes y estén preparadas para la transición ecológica y digital", sobre todo en este caso con labores de mantenimiento.

De este modo, "se continúa con el proceso de renovación y mejora de la iluminación que se está llevando a cabo de manera progresiva en la ciudad en el marco de la estrategia de Ciudad Circular".

Así, la portavoz ha recordado que "ya se han realizado la mejora de la iluminación en 32 calles del Casco Antiguo, el Mercado de San Blas, la calle Portales y su entorno, las plazas del Mercado y San Agustín o la Concatedral de La Redonda, entre otros espacios".