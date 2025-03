El Ayuntamiento de Logroño adjudica 61 plazas de garaje y 2 trasteros de propiedad municipal, por casi 700.000 euros

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la adjudicación de 61 plazas de garaje y de dos trasteros, todos de propiedad municipal, por una cuantía cercana a los 700.000 euros.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "el pasado mes de junio, el Ayuntamiento puso en marcha un proceso de licitación para la venta de plazas de garaje y trasteros de propiedad municipal ubicados en los términos municipales de Logroño y Fuenmayor".

Tras la finalización del proceso, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado 61 plazas de garaje y 2 trasteros, procedentes de 9 de los 15 lotes licitados, por una cuantía total de 694.019,52 (IVA incluido).

En concreto, se han adjudicado:

Lote I (48 plazas de garaje subterráneas en c/ Marqués de Larios, sótano 1º): 32 plazas adjudicadas por un importe total de 394.598,53 (IVA incluido).

Lote II (201 plazas de garaje subterráneas en c/ Marqués de Larios, sótano 2º): 10 plazas adjudicadas por un importe total de 135.475,78 (IVA incluido).

Lote VI (una plaza de garaje en c/ Poeta Prudencio, 25): adjudicada por un importe de 15.919 euros (IVA incluido).

Lote VIII (plaza de garaje y trastero en c/ Edificio Portillejo, 45-47 y c/ Fuenmayor, 15): adjudicados ambos espacios por un importe total de 14.303 euros (IVA incluido).

Lote XI (8 plazas de garaje en c/ Víctor Romanos, 33. Fuenmayor): 1 plaza adjudicada por un importe de 6.699,77 (IVA incluido).

Lote XII (5 plazas de garaje en c/ Víctor Romanos, 35. Fuenmayor): 1 plaza adjudicada por un importe de 6.700,98 (IVA incluido).

Lote XIII (2 trasteros en c/ Víctor Romanos, 33. Fuenmayor): 1 trastero adjudicado por un importe de 1.045,44 (IVA incluido).

Lote XIV (13 plazas de garaje en c/ Palacio, Residencial Yaiza. Fuenmayor): 12 plazas adjudicadas por un importe total de 93.641,96 (IVA incluido).

Lote XV (5 plazas de garaje en c/ San Juan, Residencial Yaiza. Fuenmayor): 3 plazas adjudicadas por un importe total de 25.635,06 (IVA incluido).

Sanz ha ahondado en que "el objetivo de este proceso de enajenación de propiedades inmuebles, formado por un total de 294 plazas de garaje y 6 trasteros divididas en 15 lotes, es ofrecer a la ciudadanía estos espacios y que tienen un importante atractivo, tanto por su ubicación como por su importe".

Además, "responde a la gestión eficiente del patrimonio municipal del suelo, pues se incorporan recursos económicos y se ahorran costes de espacios que se encontraban en desuso, ya que el Consistorio asume en la actualidad su mantenimiento".

Respecto a las propiedades no adjudicadas recogidas en los diferentes lotes, bien porque no se ha presentado ninguna oferta o porque las ofertas no han sido adecuadas, el Ayuntamiento podrá enajenarlas mediante procedimiento negociado sin publicidad en el plazo de un año, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente.

"Creemos -ha argumentado la portavoz- que igual ha sido también un poco el hecho de que los logroñeses y logroñesas no han tenido conocimiento o no han podido, en este caso, acceder a la información adecuada para poder acudir a estos procedimientos de visitación".

Por eso, ha concluido insistiendo en que "ahora mismo, durante un año, se abre un procedimiento negociado donde cualquiera que esté interesado puede llamar al ayuntamiento para preguntarse e interesarse por esas plazas, y evidentemente, consideramos que en esta segunda remesa, habrá muchísimas personas que estén interesadas en esas plazas de garaje que actualmente han quedado desiertas".