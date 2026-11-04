El Ayuntamiento de Logroño adjudica en casi 240.000 euros el contrato para el control de dormideros de estorninos

Archivo - Campaña de control de estorninos - AYUNTAMIENETO DE MONZÓN - Archivo

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño dispone de un servicio de control de dormideros de estorninos en situación de plaga y de control poblacional de especies condicionantes de aves. Un problema, como ha afirmado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "de grandes dimensiones" y que "va en aumento".

Para continuar ofreciendo este servicio, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el nuevo contrato para las próximas tres anualidades (de 2027 a 2029) por un importe total de 239.905,22 euros (IVA incluido) a la empresa Larus Control, S.L.

La finalidad de este contrato, como ha recordado la portavoz, "es controlar continuamente los dormideros de estorninos y aves condicionantes que se encuentran ubicados en las zonas urbanas del municipio de Logroño, así como el control poblacional de paloma común o torcaz, con el fin de evitar situaciones de plaga".

Para controlar y ahuyentar a estas especies, "que causan destrozos con sus excrementos, molestias y ruidos", se utilizan distintos métodos "como sonidos, luces de alta intensidad o diferentes formas de percusión con el objetivo de que abandonen el espacio urbano más cercano a la ciudad y se retiren a otros lugares más lejanos".

CENTRO INFANTOJUVENIL LA ATALAYA.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del servicio integral de animación del centro infantojuvenil La Atalaya por una cuantía de 565.449 euros (IVA incluido), que se desglosan cuatro anualidades:

Año 2027 (de enero a noviembre): 172.776,04 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 188.483 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a noviembre de 2029): 188.483 euros (IVA incluido). Año 2030 (diciembre de 2029): 157.06,92 euros (IVA incluido).

'LA ANTIGUA ESTACIÓN'.

Además, como ha señalado Celia Sanz, el centro intergeneracional polivalente 'La Antigua Estación' abrió sus puertas el pasado mes de julio, un nuevo espacio público de 2.400 metros cuadrados lleno de vida social, con un protagonismo fundamental para las personas mayores y un claro enfoque intergeneracional.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la licitación de dos nuevos contratos, ambos desde diciembre de 2026 hasta noviembre de 2027:

Por un lado, el referente a la prestación de los servicios auxiliares de este espacio por un importe de 53.086,75 euros (IVA incluido).

Por otro, el contrato para la prestación de los servicios de limpieza por una cuantía de 49.270,60 euros (IVA incluido).

NUEVOS VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA LOCAL.

Con el objetivo de modernizar la flota de vehículos del Cuerpo de Policía Local de Logroño, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el suministro de dos nuevos vehículos para servicios generales en régimen de arrendamiento a la empresa Andacar 2000, S.A. por una cuantía de 108.900 euros (IVA incluido) que se desglosan en cinco anualidades (de 2027 a 2031).

EQUIPAMIENTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS.

Por úlitmo, la Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para el suministro de vestuario para el personal del Cuerpo de Bomberos por una cuantía de total de 77.485,98 euros (IVA incluido), conforme a los siguientes lotes:

Lote I (ropa de trabajo): adjudicado a Protec Solana, S.L. por 27.971,82 euros (IVA incluido).

Lote II (cazadora de invierno): adjudicado a Suministros Industriales Bello, S.A. por 21.707,40 euros (IVA incluido).

Lote III (calzado de trabajo): adjudicado a Ferretería Antonino, S.L. por 6.461,88 euros (IVA incluido).

Lote IV (ropa de deporte): adjudicado a Suministros Industriales Bello, S.A. por 11.306,24 euros (IVA incluido).

Lote V (calzado de deporte): adjudicado a Suministros Industriales Bello, S.A. por 7.995,68 euros (IVA incluido).

Lote VI (bolsa de transporte): adjudicado a Suministros Industriales Bello, S.A. por 2.042,96 euros (IVA incluido).