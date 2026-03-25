Ayuntamiento Logroño advierte que "está llegando al límite" de financiación del comedor social y busca "alternativas"

Archivo - Cocina Económica - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha advertido este miércoles que "está llegando al límite" de su capacidad de financiación del comedor social, servicio que se presta desde la Cocina Económica, en el que se está registrando un aumento "exponencial", de en torno a un 20 por ciento, en las atenciones.

Algo que ha llevado a que, en la Junta de Gobierno Local de hoy, el Consistorio haya tenido que aprobar la modificación del contrato inicial para este servicio, de manera que aumenta la partida en 40.000 euros (IVA incluido) "para atender el incremento de usuarios hasta el fin del contrato vigente, que expira en el mes de septiembre".

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, la Cocina Económica de Logroño ofrece un servicio de comedor social a que el Ayuntamiento de Logroño destinó el año pasado una cantidad de 900.000 euros para los años 2024, 2025 y 2026.

En palabras de la portavoz, "hemos tenido la necesidad en esta Junta de Gobierno local, y estamos en el mes de marzo solamente, de incrementar el importe que se había previsto de forma inicial -esos 900.000 euros- y se ha producido un incremento de 40.000 euros".

Por eso, Sanz ha alertado de que "estamos en una situación preocupante a nivel del Ayuntamiento, porque vemos que están creciendo exponencialmente estas necesidades de comedor social a través de la Cocina Económica que es la que ofrece este servicio a aquellas personas que tienen una situación de vulnerabilidad".

En este sentido, ha recalcado que "hemos calculado que el incremento se ha producido aproximadamente en un 20% de las atenciones". "Estamos llegando al límite de nuestra capacidad en cuanto a la financiación", ha subrayado Celia Sanz.

Con este marco, la portavoz del Ejecutivo local ha apuntado que "es un servicio que nosotros tenemos que prestar, y por eso hemos aprobado hoy el incremento de la partida, pero que nos tenemos que sentar para valorar cuáles son las alternativas porque, insisto, hemos llegado al límite de nuestra capacidad".

"Somos conocedores de que, como servidores públicos, tenemos que garantizar ese servicio, eso es evidente. Pero sí que tendremos que buscar unas fórmulas alternativas y tendremos que implicar otras entidades y otras administraciones, porque es algo que ya sobrepasa la capacidad que tiene este Ayuntamiento a nivel financiero para abordar una situación como la que tenemos actualmente", ha afirmado.

Ha incidido Celia Sanz en que "vamos a conjugar esa responsabilidad que tenemos en cuanto a que somos los que tenemos que ofrecer y garantizar ese servicio público, pero también nuestra obligación es poner sobre la mesa -lo que ya se ha hecho a través de la Mesa de la Pobreza, ha puntualizado- y alertar al resto de entidades públicas cuál es la situación, porque sí que necesitamos un apoyo, porque en estos momentos, estamos al límite de esa capacidad".

"Es decir, es una cuestión en la que nosotros tenemos que poner en valor y tenemos que ser capaces de implicar a las administraciones públicas", ha concluido la portavoz municipal, quien ha resaltado que , "esta situación es conocida tanto por la Corporación como por todas las entidades sociales", para, entre todos, "valorar e intentar llegar a una solución".