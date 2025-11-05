El Ayuntamiento de Logroño aprueba certificaciones para reformas de campos de fútbol por casi 818.000 euros

Archivo - Entrada a los campos de fútbol de Pradoviejo en Logroño - LOGROÑO DEPORTE - Archivo

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión de este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprorbado certificaciones para reformas de campos de fútbol por casi 818.000 euros.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sans, se han renovado recientemente cuatro campos de fútbol municipales: las canchas 3 y 4 de la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo, el campo del barrio de La Estrella y el campo de La Ribera.

En el caso de los campos de Pradoviejo, se han aprobado dos nuevas certificaciones de los trabajos realizados por Fieldturf Poligras, S.A. por una cuantía de 565.887,56 euros (el importe total asciende a 566.980,83 euros).

En cuanto al campo de La Estrella, también se han aprobado dos certificaciones de las obras realizadas por la empresa anterior en el campo municipal del barrio de La Estrella por un importe de 251.879,40 euros (el importe total de la intervención asciende a 263.735,13 euros).

Los trabajos se han centrado en la sustitución de la superficie sobre la que se juega actualmente por un nuevo césped artificial de última generación, que se instala sobre las bases existentes de los campos anteriores.

La nueva superficie cumplirá con todos los estándares exigidos por la normativa: la categoría FIFA QUALITY, la norma UNE-EN 15330-1 y el Reglamento 2023/2055 de la Unión Europea en cuanto a reducción del uso de micro-plásticos.

La renovación ha afectado también a todas las instalaciones que dan servicio a los campos, como el saneamiento y el riego, equipamiento que será levantado para su recolocación posterior.

Estas actuaciones se enmarcan en los convenios acordados a finales del año pasado entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, por los que el ejecutivo autonómico se comprometió a aportar una cantidad global de 5 millones de euros, que será complementada por la aportación municipal.

MEJORA DE ZONAS VERDES

La Junta de Gobierno Local ha convalidado las actuaciones realizadas por la Empresa Eulen, S.A. por un importe total de 131.012,59 euros (IVA incluido) sin cargo para el Ayuntamiento.

Entre los trabajos realizados en diferentes zonas verdes y de juego se encuentran, por ejemplo, la sustitución de áreas de juego, el suministro y la instalación de vallado, la sustitución y mantenimiento de diferentes materiales de riego, labores de desbroce y jardinería o la mejora de fuentes bebederas y de zonas de esparcimiento canino.

PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA GRAJERA.

La presa del embalse de La Grajera cuenta con un plan de emergencia con el que se establecen las medidas preventivas ante eventuales emergencias para minimizar el riesgo a la ciudadanía ante una eventual rotura.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato del servicio de dirección, explotación, conservación y mantenimiento de los equipos implantados en dicho plan por una cuantía de 103.382,40 euros (IVA incluido), que se desglosan en cinco anualidades, desde febrero de 2026 hasta enero de 2030.

CONTRATACIÓN DE SEGUROS MUNICIPALES.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado los cuatro lotes en los que se desglosaba en contrato para el servicio de pólizas de seguros del Ayuntamiento de Logroño desde diciembre de 2025 hasta noviembre de 2027 a las siguientes empresas:

Lote I. Póliza de responsabilidad civil, adjudicado a Mapfre España Cía Seguros - Reaseguros, S.A. por 391.160 euros (exento de IVA).

Lote II. Seguro de daños patrimoniales, a la compañía Mapfre España Cía Seguros - Reaseguros, S.A. por 312.340 euros (exento de IVA).

Lote III. Seguro de automóviles, adjudicado a Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros por 135.098,18 euros (exento de IVA).

Lote IV. Seguros de hogar, adjudicado a Mapfre España Cía Seguros - Reaseguros, S.A. por 15.360 euros (exento de IVA).

NUEVA CARRETILLA ELEVADORA PARA EL PARQUE DE SERVICIOS.

El Parque Municipal de Servicios cuenta con varios vehículos, entre los que figura una carretilla elevadora con las que se realizan labores habituales como transporte de materiales y materiales para diferentes trabajos.

Dado que uno de estos vehículos tiene más de 25 años, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación para el suministro de una nueva carretilla y la enajenación de la antigua de forma simultánea por un importe total de 35.000 euros (IVA incluido).