El Ayuntamiento de Logroño aprueba una moción socialista para adoptar medidas de apoyo a familias monoparentales

Archivo - Madre e hijo paseando. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en el pleno municipal correspondiente al mes de abril que se está desarrollando este jueves, ha aprobado -con los votos favorables de PP, PSOE, Podemos y PR+, y el 'no' de VOX y de la concejala no adscrita Eva Loza- una moción socialista para adoptar medidas de apoyo a las familias monoparentales.

En la exposición en defensa de la moción, la edil socialista Esther Espinosa, ha recordado que, en La Rioja, se cifran en más de 13.000 las familias monoparentales, alertando que "8 de cada 10 están encabezadas por mujeres" y con "gran riesgo de pobreza".

Por ello, "es incomprensible -dicen los socialistas- que más de tres años después de su aprobación, la Ley de Familias Monoparentales siga sin desarrollarse reglamentariamente", por lo que se pide en la propuesta "instar al Gobierno riojano a este desarrollo", pese a lo cual que ha argumentado Espinosa que "no hay nada que impida actuar en este ámbito también desde lo municipal".

Contando con este marco, en la moción se propone "iniciar los trámites para la incorporación de la condición de familia monoparental en el sistema de tarifas del transporte urbano municipal", asumiendo el margen de actuación municipal "para no seguir esperando a actuar, sino de asumir las competencias, para que la ley tenga efectos reales en la vida de las personas".

La concejala no adscrita Eva Loza ha argumentado su voto en contra a la propuesta en que "esto no es una moción", ya que, entre otras cuestiones, no se plantean medidas, preguntando además a los proponentes "qué entienden por familia monoparental o monomarental".

Por Podemos, su portavoz Amaya Castro ha lamentado que "han pasado tres años pero la ley no se ha desarrollado", reseñando que "muchas de estas familias están en situación de pobreza" y señalando que se plantean "medidas concretas que pueden mejorar el día a día de estas familias".

Rubén Antoñanzas, portavoz del Partido Riojano, ha considerado "un claro acierto instar a quién tiene que desarollar la norma que se ponga las pilas", en referencia al Gobierno regional.

La concejal de VOX Patricia González Lacarra ha considerado que la moción tiene "riesgos, como dar recursos públicos en función de una categoría jurídica social, asimilando una etiqueta con una situación, en lugar de por la necesidad real, esto no es justo ni equitativo".

Por último, la edil de Servicios Sociales Patricia Sáinz, pese a estimar que "la moción tiene un tinte oportunista, porque piden que se haga algo que ya el Parlamento regional ya ha dicho que se va a hacer", ha mostrado el apoyo del PP a la propuesta porque "ayudar y proteger a las familias es prioritario para nosotros, y, por eso, queremos mostrar todo nuestro apoyo para las familias monoparentales y monomarentales".

Con todo, Sáinz ha recordado que el Consistorio logroñés ya cuenta con medidas de protección del colectivo, como bonificaciones en tasas y precios públicos o acciones positivas en el acceso a campamentos o ludotecas, a lo que ha sumado que "el 60% de los alojamientos de urgencia, el 50% de las ayudas de emergencia o el 82% del Programa Concilia" corresponden a este tipo de familias.

MÁS MOCIONES.

Se ha rechazado una moción del Partido Riojano para implantar "un sistema objetivo de actualización anual del precio máximo de la vivienda de protección oficial (VPO) y establecer mecanismos que protejan el suelo público frente a incrementos repentinos del módulo".

Esta iniciativa se plantea después de que el Partido Riojano "denunciara la pérdida de aproximadamente 700.000 euros para las arcas municipales tras la venta de seis parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo, valoradas con un módulo que fue incrementado un 20 por ciento apenas dos meses después por el Gobierno de La Rioja".

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, ha recordado que "esta operación ha ido claramente en contra de los intereses del Ayuntamiento de Logroño y de la ciudadanía logroñesa, al haberse vendido suelo público barato para construir vivienda más cara".

En el turno de Grupos -la propuesta ha contado con el 'sí' de PR+, POdemos y PSOE, y el voto en contra de la edil no adscrita Eva Loza, VOX y PP-, Amaya Castro, por parte de Podemos, ha lamentado el incremento de precios, que ha cifrado por encima de un 70%.

Desde VOX, Patricia González Lacarra ha advertido que, con medidas como las propuestas, "no se volverá a construir VPO en Logroño". El socialista Iván Reinares ha reclamado que "esto no vuelva a ocurrir", pidiendo al Gobierno local que "recupere el control público de la vivienda" y que "deje de actuar tarde y mal".

Para cerrar este debate, la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, ha criticado a la oposición "que de nuevo quiere ensuciar un procedimiento que está poniendo vivienda en manos de los logroñeses", explicando que los módulos suben porque suben los costos de la construcción e instando a "no hablar, sino a trabajar, y gracias a que estamos haciendo eso, estamos viendo andamios y vivienda en manos de los ciudadanos".

Igualmente, se han rechazado dos mociones presentadas por VOX -en ambos casos, solo ha contado con el 'sí' del propio grupo proponente-: una, en la que se reclamaba "la creación de un bono-verano con el fin de ayudar a la conciliación en la temporada estival"; y una segunda propuesta de este partido, para la implantación de oficinas municipales de atención al ciudadano en barrios periféricos de Logroño.

Por último, ha decaído una moción presentada por Podemos "para garantizar el funcionamiento de los puntos municipales de medición de calidad del aire y la adecuación de la estación oficial de referencia en Logroño".