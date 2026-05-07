El Ayuntamiento de Logroño aprueba el primer suplemento de crédito del presupuesto 2026, por 1,54 millones

Archivo - Fachada de la nueva estación de autobuses de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en pleno del mes de mayo, que se está celebrando este jueves, ha aprobado un suplemento de crédito -el primero del presupuesto municipal 2026- por importe de 1,54 millones de euros para la financiación de tres actuaciones.

El acuerdo se ha tomado con el único voto a favor del PP, las abstenciones de la concejala no adscrita Eva Loza, Partido Riojano y VOX y el 'no' de Podemos y PSOE.

Como ha explicado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, esta cantidad se destinará para financiar estas tres actuaciones que no se pueden incluir dentro del préstamo "que se va a solicitar en breve" y que "deben ser financiadas mediante remanentes de tesorería".

En concreto, la intervenciones son el proyecto para la construcción de la nueva rotonda de Vara de Rey, con 600.000 euros; el Barranco de Oyón, con 700.000 euros; y para la "última parte para extinguir del convenio de 2016 con LIF para la nueva estación de autobuses", con lo que "finalizaría la parte que nos corresponde".

Actuación esta última que, como ha detallado Iglesias, "fue objeto de litigio que devengó en costes para el Ayuntamiento y para LIF". Con la sociedad del soterramiento "se llegó a un acuerdo en 2025, para abonar un total de 744.000 euros, de los que 500.000 se pagaron el año pasado, y quedan pendientes los 244.000 euros" que se solicitan ahora.

En el turno de grupos, la portavoz de Podemos Amaia Castro ha señalado que "el 'totum revolutum' trayendo varios proyectos de calado hace que los que estamos en contra de la rotonda de Vara de Rey, por ejemplo, hace que no se pueda votar el expediente en total a favor para este ómnibus", señalando su 'no' al acuerdo.

El portavoz del Partido Riojano, tras presentar una enmienda al acuerdo que ha sido rechazada, ha coincidido en valorar que "aprovechan para meter todos los proyectos en un mismo expediente, intentando forzar un voto a favor", una "trampa" en la que "no vamos a caer, no puedo apoyar a un Gobierno que no defiende los intereses de Logroño", anunciando su abstención.

La portavoz de VOX, María Jiménez, ha afirmado estar de acuerdo de los proyectos, "pero no con cómo que se están haciendo, demuestra un fracaso en la gestión presupuestaria". Ha reseñado que "no son proyectos nuevos, se conocen desde hace tiempo pero no se han presupuestado como se ha debido", porque, según ha dicho, todos "van a costar a los logroñeses bastante más que lo que se dijo en un principio".

Por parte del PSOE, el concejal Álvaro Foncea ha argumentado el voto negativo de su grupo por la inclusión en el acuerdo de la rotonda de Vara de Rey, "una rotonda -ha considerado- que elimina superficie de acera, tala árboles y dificulta los tránsitos peatonales, mientras prioriza a los coches en la ciudad y no tiene en cuenta la movilidad ciclista".

Y el portavoz socialista, Luis Alonso, ha dicho que "empieza la temporada de suplementos, una vez liquidado el presupuesto de 2025". "Siempre hemos defendido -ha apuntado- que la mejor forma de mejorar la calle San Antón es invertir en la propia calle San Antón. Una reforma que ya se necesitaba hace tiempo, y no dijeron nada de una rotonda. Y mientras, la calle va perdiendo", ha señalado.

Desde el PP, el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin ha criticado los argumentos socialistas como "catecismo", afirmando por contra que "la rotonda de Vara de Rey es estratégica, no es un capricho, es arreglar un problema heredado que nos dejaron sin resolver".

Para cerrar este debate, Francisco Iglesias ha criticado a la oposición por ofrecer argumentos "populistas", mientra que se trae "solucionar un asunto estancado del soterramiento; otro problema importante en la zona norte de la ciudad; y otro para abordar un problema de movilidad en una zona neurálgica de Logroño".

También se ha aprobado un segundo suplemento de crédito, también correspondiente al presupuesto de 2026, por un importe de 52.000 euros, que ha contado con los votos favorables de PP, PSOE, Podemos y Partido Riojano, y la abstención de VOX y de la concejala no adscrita Eva Loza.