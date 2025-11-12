LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño avanza en el PERI Lobete, según ha indicado la portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz. Ha recordado que 2019 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan Especial de Reforma Interior n.º 15 'Avenida de Lobete II', en el que se incluye la 'Unidad de Ejecución N12.6 Lobete II', con una superficie total de 12.928 m2 y una edificabilidad o "techo edificable" -es decir, los metros cuadrados que se pueden construir sobre la parcela- de 22.580 m2, que tendrá un uso residencial y comercial.

Tras constituirse, ha indicado, en 2021 una junta de compensación para este espacio) con varios propietarios, entre ellos el Consistorio), la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana, de forma definitiva, el proyecto de compensación de esta unidad de ejecución, de la cual al Ayuntamiento le correspondería el derecho de aprovechamiento de 5.792 m2.

Este acuerdo será sometido a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y será notificado individualmente a los propietarios afectados.

APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA USOS SECUNDARIOS

Por otra parte, la portavoz ha indicado que Logroño continúa avanzando en el proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE) que desarrolla de forma conjunta con los municipios de Lardero y Villamediana de Iregua y que cuenta con una ayuda de 4,1 millones de euros de fondos europeos a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico.

En el marco de las actuaciones contempladas en este proyecto, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Nolter Ingeniería y Medio Ambiente, S.L.U., por una cantidad de 90.658,41 euros (IVA incluido), la realización de la asistencia técnica para la redacción del estudio hidrogeológico y aprovechamiento de agua para usos secundarios en Logroño.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CEIP VARIA

El CEIP Varia, construido entre 1984 y 1986, se asienta suspendido mediante pilares sobre restos arqueológicos de la época romana (concretamente, una villa con un lagar) que, de esta forma, se conservan y dotan a las instalaciones de una configuración excepcional y un carácter especial, ya que es el propio alumnado el que difunde la historia de este patrimonio a través de un proyecto educativo y de promoción en el que los niños y niñas del centro realizan diferentes visitas guiadas a lo largo del curso escolar.

Con el objetivo de seguir protegiendo este espacio, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto y la licitación del contrato para las obras de mejora del acceso al yacimiento arqueológico por una cuantía máxima de 63.531,61 euros (IVA incluido).

RAMPA DE SKATE EN LA PLAZA DE LAS CHIRIBITAS

Por otra parte, Sanz ha informado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato para el suministro y la instalación de una mini rampa de skate a dos alturas en la plaza de las Chiribitas, así como un gasto máximo de 54.500 euros (IVA incluido) para su ejecución. Este nuevo espacio para los amantes del skate se suma a otros ya existentes en la ciudad, como el Skatepark Las Norias o el Ignacio Echeverría Streetplaza, en el barrio de Lobete.

NUEVOS FONDOS PARA LA BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

La Junta de Gobierno Local licita el contrato para el suministro de fondos bibliográficos en formato multimedia para la Biblioteca Rafael Azcona por una cuantía total de 12.014,04 euros (IVA incluido), que se desglosa en dos anualidades:

Año 2026 (de diciembre de 2025 al 30 de noviembre de 2026): 6.007,02 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 al 30 de noviembre de 2027): 6.007,02 euros (IVA incluido).