El Ayuntamiento de Logroño cifra en 12.000 personas los asistentes al concierto de Mikel Izal

Concierto de Mikel Izal en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Laura Lázaro, ha valorado hoy positivamente la segunda jornada de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo y ha cifrado en 12.000 personas los asistentes al concierto de Mikel Izal.

En rueda de prensa junto al concejal de Interior, Francisco Iglesias, ha destacado el disfrute "multitudinario" en el día grande de las fiestas, especialmente en dos actos: las carrozas y el concierto de Mikel Izal.

Para la jornada de hoy ha puesto el acento en 'Peque San Mateo', novedad este año; y que las actividades llevarán las fiestas a los barrios, como Yagüe, Los Lirios, Valdegastea y Cascajos.

También, las tradicionales calderetas, varios conciertos y que dan comienzo los fuegos artificiales.