El Ayuntamiento de Logroño comienza las obras de nueva rotonda entre la calle General Urrutia y Carmen Medrano - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado las obras de la nueva glorieta provisional de la intersección entre las calles General Urrutia y Carmen Medrano.

El concejal delegado del Área de Urbanismo, Movilidad y Transporte y Vías Urbanas, Ángel Andrés, junto a la concejala del distrito Oeste, Laura Lázaro; el presidente de Asociación de Vecinos de El Cubo, Ismael Touré, y miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, han visitado este martes los trabajos.

Como ha señalado Laura Lázaro, "se trata de un trabajo que nace de las demandas de los vecinos y vecinas de la zona, que habían trasladado al Ayuntamiento de la ciudad para mejorar la movilidad en la intersección".

"Desde la Concejalía y, con el equipo técnico correspondiente, se ha estudiado su viabilidad y adecuación y, a día de hoy, se ha podido dar la respuesta a esta solicitud vecinal", ha añadido la edil.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Ángel Andrés, ha indicado que "la glorieta de momento es provisional, pero no se descarta que, en caso de que se confirme su buen funcionamiento por parte de los técnicos de la casa, se estudie la construcción de una glorieta definitiva".

Para la ejecución de esta rotonda provisional se van a retranquear los tres pasos de peatones de ambas calles, se va a eliminar el carril de giro a la izquierda que dirige a la calle Carmen Medrano y se prolongará la mediana de General Urrutia.

Los trabajos, que han arrancado hoy, se están llevando a cabo con medios propios del Ayuntamiento, y se espera que duren en torno a 10 días.

El concejal de Movilidad ha subrayado "que se va a intentar minimizar al máximo las afecciones al tráfico rodado y las molestias a los vecinos y viandantes durante el transcurso de los trabajos".