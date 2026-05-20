El Ayuntamiento de Logroño comienza las obras del paso de peatones elevado de la ESDIR - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado las obras de elevación del paso de cebra ubicado en la Avenida de la Paz, a la altura de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja.

Los trabajos han comenzado este miércoles en las inmediaciones de la ESDIR y buscan mejorar la seguridad de un entorno con mucho tránsito de peatones.

Se trata de la unión de dos zonas de la ciudad de gran afluencia de gente como son la zona de las Cien Tiendas y la zona de la ESDIR, el Ayuntamiento y los centros educativos próximos al Consistorio.

También sobrelleva gran tránsito rodado, al ser Avenida de la Paz una de las principales vías de la ciudad.

Por este motivo, desde el Ayuntamiento se ha buscado minimizar el impacto y la repercusión de estas obras mientras se lleven a cabo y se va a mantener abierto total o parcialmente el tráfico rodado durante la mayor parte de los trabajos.

Desde el Consistorio se informará de posibles cortes, así como de las afecciones y alternativas al tráfico rodado y peatonal. Mientras tanto, las obras se centrarán en las aceras de este paso de peatones que, por su naturaleza, cuenta con cuatro lados.

CUATRO ELEVACIONES EN PRO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho una apuesta decidida por la seguridad y la convivencia entre peatones y vehículos que se ha traducido, entre otras acciones, en la elevación de cuatro pasos de peatones repartidos por la ciudad en lo que va de año.

El primero de ellos fue el de las inmediaciones del colegio Sagrado Corazón, que une las instalaciones deportivas con el resto de edificios del centro.

El segundo, en el Paseo del Prior; el tercero en las proximidades de Prado Viejo uniendo dos grandes núcleos comerciales de la ciudad, y éste último, en Avenida de la Paz, a la altura de la ESDIR.

Todos ellos están ubicados en zonas de mucho tráfico y una gran afluencia de personas, y responden también a las necesidades manifiestas de vecinos y transeúntes que solicitaban una mejor convivencia entre los vehículos rodados y peatones.