El Ayuntamiento de Logroño concedió en 2025 un total de 7.058 subvenciones por un total de 5,7 millones de euros

La concejala, Leonor González Menorca, junto a la directora general de Transparencia, Estrategia y Evaluación de Políticas Públicas, Isabel Murillo, y la adjunta a la dirección general, Pilar de Pablo. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Dentro del compromiso del Ayuntamiento de Logroño por la transparencia, buena gobernanza y rendición de cuentas, la concejala de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Leonor González Menorca, ha detallado que en el año 2025, el Consistorio concedió un total de 7.058 subvenciones por un valor total de 5,7 millones de euros.

Esto supone un 78 por ciento de grado de ejecución de las 80 líneas de ayudas previstas y destaca "la agilidad y planificación" con las que se han desarrollado para poder dotar de una respuesta más eficaz a la ciudadanía y mejorar el servicio.

Acompañada por la directora general de Transparencia, Estrategia y Evaluación de Políticas Públicas, Isabel Murillo, y la adjunta a la dirección general, Pilar de Pablo, la concejala ha detallado que, en concreto, en el año 2025 se recibieron 7.857 solicitudes de personas, tanto físicas como jurídicas, en los procedimientos de convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva o sujetas a bases.

Aquellas que no se han otorgado (799), especifican, "no ha sido por falta de presupuesto sino porque no cumplían con los requisitos establecidos".

"HACER CIUDAD"

González Menorca ha querido destacar "el impulso que se ha realizado desde todas las unidades a la hora de conceder las subvenciones para hacer ciudad" porque, como indica, "no solo abarcan convocatorias o concesiones directas sino que se da cuenta de todas las subvenciones municipales o de otra serie de colectivos".

Como ha explicado, las subvenciones de 2025 forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, coordinado desde la dirección general de Transparencia debido a su carácter transversal y su competencia en materia de planificación, está formado por todas las subvenciones municipales (no solo las de concurrencia competitiva, sino también los convenios con subvención), así como por las ayudas y las liquidaciones de los déficits de explotación (esencialmente Logroño Deporte y transporte público urbano) desplegadas y gestionadas desde los distintos centros gestores y unidades municipales.

Al cierre del año 2025, y en el ecuador de este plan trianual, el grado de avance en términos de gestión acumulada es del 58,13%.

"Este informe y su presentación pública refleja nuestro compromiso con los objetivos de la buena gobernanza, como la transparencia, la rendición de cuentas y el fácil acceso a la información útil en lo que se refiere, por ejemplo, a la previsión de líneas de ayudas, los procedimiento de concesión o los plazos, lo que nos permite también como Ayuntamiento ser más eficientes en la asignación de estos recursos presupuestarios", ha añadido la concejala de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana.

AL DETALLE

En cuanto a líneas de subvención, el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 estableció para 2025 un total de 14 objetivos estratégicos y 9 líneas de actuación que inicialmente agrupaban 78 líneas concretas de subvención. De ellas, 73 líneas estaban destinadas a la actividad subvencional propia del Ayuntamiento de Logroño y 5 líneas financiaban déficits de explotación y otras transferencias.

A lo largo del año se incorporaron 2 nuevas líneas de subvención, siendo ejecutadas 62 de las 80 finalmente previstas, lo que supone un 78% de porcentaje de ejecución en términos de líneas de subvención.

Los costes previstos del plan en 2025 ascendieron a 20.245.886,91 euros, un 10,08% del presupuesto municipal de ese año; de ellos, 8.272.358 correspondieron a la actividad subvencional y los 11.973.528,91 restantes a déficits de explotación.

De esas magnitudes, finalmente fueron concedidos 17.445.047,19 euros, lo que supuso un porcentaje de ejecución sobre los costes previstos del 86,17%; la actividad subvencional se ejecutó en un 72,19%, y los déficits de explotación en un 95,82%.

"La aparente menor ejecución de la actividad subvencional con respecto a la ejecución de los déficits de explotación tiene que con la forma de gestión de las subvenciones en materia de regeneración urbana, financiadas con recursos afectados y convocadas varias de ellas en el último trimestre del año 2025".

En este supuesto, "el ritmo de ejecución de estas líneas sigue un calendario diferente al del resto de ayudas contempladas en el plan, que se irán reflejando en las anualidades acumuladas", ha apuntado la concejala de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Leonor González Menorca.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Al igual que en el primer año del plan, los centros gestores han evaluado el grado de cumplimiento de los objetivos específicos de cada una de las líneas de subvención ejecutadas. Así, el 72% de las líneas consideran sus objetivos cumplidos o con alto grado de cumplimiento, el 4% se encuentran en cumplimiento de objetivos y el 24% restante no se han iniciado o presentan un leve cumplimiento de objetivos. La media, a juicio de los centros gestores, en una escala de 1 a 4, es de 3,21 puntos.

En cuanto a las convocatorias, el 31% de las convocatorias de desarrollo anual se aprobaron en el primer trimestre de 2025, seguidas del 50% iniciadas en el segundo trimestre. En cómputo global el 81% se iniciaron en el primer semestre y el 19% restante en el segundo semestre del año.