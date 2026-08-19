El Ayuntamiento de Logroño contrata la atención a las personas temporeras a espera del inicio de la campaña

Archivo - Logroño se prepara para acoger a las personas temporeras de la vendimia - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicato la contratación de los servicios necesarios para atender a las personas temporeras que acudan a trabajar la vendimia a espera del inicio de la campaña de acogida.

Tal y como ha informado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, en la rueda de prensa en la que ha dado a conocer los asuntos aprobados en Junta Local, se han adjudicado los cuatro lotes de contratación de los servicios necesarios para la atención.

En concreto, el servicio de acogida se ha adjudicado a Frama Actividades Rioja S.L.U. por 39.476,80 euros (IVA incluido); el servicio de manutención a Angélica Ugarte Escalada por 75.933 euros (IVA incluido); el de limpieza de dependencias a Brilloja Servicios, S.L. por 6.324,39 euros; el de lavandería a Entrerios Clean, S.C. por 33.751,74 euros (IVA incluido).

El edil ha relatado que el inicio de la atención está pendiente de cerrar por parte de la Unidad de Servicios Sociales y el Gobierno de La Rioja, dependiendo de cómo vaya la vendimia, ya que ésta, aunque ha comenzado, aún no está generalizada.

En este sentido, ha indicado que va a haber una reunión de la Mesa de la Pobreza en la que quizás se pueda fijar ya una fecha que, probablemente, coincida con los comienzos de septiembre.