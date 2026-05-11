El Ayuntamiento de Logroño contratará un préstamo de 9 millones de euros para inversiones

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LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño contratará un préstamo a largo plazo por un importe máximo de 9 millones de euros, tal y como ha aprobado esta mañana en sesión extraordinaria la Junta de Gobierno Local, que ha dado el visto bueno al inicio de la licitación para la selección de la entidad financiera contratista.

La contratación de este préstamo permitirá financiar total o parcialmente hasta 63 actuaciones y proyectos de ciudad con importes que van desde los 18.000 euros hasta 760.000 euros.

Entre las inversiones más destacadas en términos cuantitativos, cabe destacar, la mejora de instalaciones de baja tensión (760.000 euros); la mejora el sistema de transporte público a través del programa nacional 'Ciudades Conectadas' (552.000 euros); las subvenciones para obras de patrimonio cultural en el centro histórico (510.000 euros); la creación de la nueva rotonda de la calle General Vara de Rey (500.000 euros); la dotación de sistemas de climatización en las escuelas infantiles (524.000 euros) o la renovación de la climatización de La Gota de Leche (500.000 euros) y del Auditorio Municipal (392.000 euros).

En el ámbito de la urbanización el préstamo contempla también actuaciones como la reurbanización de las calles San Gil y San Roque (300.000 euros); la calle Canicalejo (250.000 euros); la plataforma única de la calle Belchite (200.000 euros); la reposición de firmes en diferentes calles de la ciudad (250.000 euros) y en polígonos industriales (350.000 euros); la continuidad en el plan de renovación de la red de suministro de agua (180.000 euros) o las actuaciones para la mejora de tráfico en el entorno de la nueva estación de autobuses (90.000 euros).

El inicio de los trabajos para la renaturalización y la reducción del riesgo de inundación en el barranco de Oyón también están contemplados entre las actuaciones que se cubrirán con este préstamo (150.000 euros), así como diferentes reparaciones en parques y jardines (290.000 euros) y la renovación del suelo y elementos de juego de áreas infantiles de diferentes parques (150.000 euros).

La ampliación del Teatro Bretón (375.100 euros), la instalación de nuevas cámaras de seguridad en la ciudad y en diferentes dependencias municipales (192.000 euros) o la continuidad en el desarrollo del sistema de administración electrónica para la gestión contable (192.340 euros).

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño aprobó el pasado 28 de noviembre un Presupuesto Municipal para 2026 que asciende a 197.250.000 euros. En su apartado de gastos, el documento contempla unos importes totales de 18,5 millones de euros en los capítulos inversores (VI y VII). Dentro de este programa municipal de inversiones, se consignan diversos proyectos de gasto financiados, entre otros, con recursos procedentes de operaciones de crédito como la mencionada.