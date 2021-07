El Ayuntamiento de Logroño crea una gran plataforma que une el Parque Joaquín Elizalde y la Plaza de las Chiribitas

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, ha creado una gran plataforma que une el Parque Joaquín Elizalde y la Plaza de las Chiribitas. Esta actuación se enmarca en las 16 realizadas para mejorar la seguridad de las personas. Hoy ha sido visitada por el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y vecinos del entorno.

Se trata de dos actuaciones que, por un lado, ha creado una plataforma elevada de un tramo de la calle Autonomía de La Rioja para dar continuidad al Parque Joaquín Elizalde. Y, por otro lado, otra plataforma de un tramo en la calle Padre Claret para dar continuidad a la Plaza de las Chiribitas.

Pablo Hermoso de Mendoza y Jaime Caballero se han desplazado junto con vecinos de la zona a esta plataforma y ha explicado cómo esta actuación incide en conseguir mayor seguridad para las personas, a la vez que se calma el tráfico de la zona.

"Esta es una de las 16 actuaciones y pasos peatonales que se están creando en Logroño en los próximos cuatro meses, seis de ellos centrados en los colegios para hacer la salida y entrada a los centros escolares más seguras y otros en lugares muy simbólicos y emblemáticos de la ciudad", ha añadido Pablo Hermoso de Mendoza.

Las obras de remodelación de diferentes pasos peatonales de la ciudad ascienden a 303.887,49 euros (IVA incluido), que se desglosan de la siguiente manera: Lote I (remodelación de varios pasos peatonales en áreas escolares), por un importe de 143.649,49 euros (IVA incluido); Lote II (remodelación de varios pasos peatonales), por un importe de 87.283,34 euros (IVA incluido); y Lote III (remodelación de varios pasos peatonales en plataforma), por un importe de 72.954,66 euros (IVA incluido).

Estos tres lotes incluyen actuaciones por diferentes barrios de la ciudad, algunas de ellas recogidas en los presupuestos participativos y otras responden a peticiones y sugerencias por colectivos centros escolares y particulares.

Se trata de siete actuaciones en entornos escolares, en concreto, un nuevo paso para la Escuela infantil El Cubo en C/ Segundo Santo Tomás); la elevación de plataforma de la C/ Francisco Goya para unir el IES Cosme García - con el Polideportivo Las Gaunas; un nuevo paso en C/ Belchite para dar continuidad a C/ Galicia con el parque del Carmen; la elevación del paso en C/ Siete infantes de Lara, que une el IES Tomás Mingot con el Centro de Salud); la elevación e instalación de cojines berlineses en Avda. de la Sierra a la altura de Colegio la Guindalera; la ampliación del paso y de la acera en Duques de Nájera a la altura de Jesuitas; y la creación de nuevo paso en Doce Ligero frente al Colegio de Escolapios.

Por otro lado, también se han mejorado itinerarios peatonales que trascurren por parques con actuaciones como las dos detalladas, además de un nuevo paso peatonal en la calle Villamediana para conectar con el Parque del Carmen y un nuevo paso en Juan Boscán para dar continuidad al Parque Rosalía de Castro.

Siguiendo con las mejoras de itinerarios peatonales también se han crado nuevos pasos peatonales en Avenida Portugal y Duquesa de la Victoria para dar continuidad a los pasajes que cruzan.

Además, también se han instalado cojines berlineses en la calle Alemania para que los coches cumplan la limitación de velocidad, un nuevo paso peatonal en la calle Siete Infantes a la altura de Alfonso VI y la elevación del paso en Carretera de Navarra junto al Parque San Antonio.

Pablo Hermoso de Mendoza ha indicado que estas actuaciones de mejora y creación de pasos "continuará el próximo año para atender más necesidades que no han podido entrar en el presupuesto de este año".

"Además -ha añadido-, quiero recordar que en la zona del área pacificada L estamos actuando en otros 16 pasos peatonales. También se está actuando en el primer tramo del eje ciclista sobre 31 pasos peatonales, 4 de ellos nuevos.

El alcalde ha insistido, por último, en que "el objetivo de estas acciones es mejorar la seguridad de las personas que se desplazan caminando, algo que también se complementa con otras intervenciones como la creación de aparcabicis junto a pasos peatonales, que ya mostramos la semana pasada".