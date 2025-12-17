El Ayuntamiento de Logroño destina 1,5 millones al incremento salarial de funcionarios del Decreto Ley del Gobierno

La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha indicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado destinar 1,5 millones de euros de la adecuación de retribuciones del personal funcionario municipal al Real Decreto Ley 14/2025 de 2 de diciembre.
Ello supone, un incremento salarial del 2,5 por ciento sobre las vigentes, a 31 de diciembre de 2024, y que se aplicará a partir del 1 de enero de 2026.
En este punto, Sanz ha indicado que esta subida "viene exigida de manera colateral por parte del Gobierno de España, sin que el Gobierno Central asuma ninguna, en este caso, responsabilidad". "Nosotros estamos dando cumplimiento, como no puede ser de otra manera, pero a costa del presupuesto municipal del acuerdo funcionarial por el cual se prevé una subida del 2,5 por ciento a los funcionarios de esta casa", ha apuntado.
La portavoz del Equipo de Gobierno ha indicado que "esta retribución que se ha conseguido a través de esa negociación, lo que sí que les tenemos que decir es que va a suponer 1,5 millones de euros a las arcas del Ayuntamiento de Logroño y que va a tener que ser soportada exclusivamente por el Ayuntamiento de Logroño porque no ha habido en este caso ninguna contribución por parte del Estado español para poder abordar este acuerdo".
Finalmente, Sanz ha indicado que "es un acuerdo que los funcionarios se merecen pero que tiene que pagar el Ayuntamiento de Logroño".