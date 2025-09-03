El Ayuntamiento de Logroño destina más de 122.500 euros a la nueva Oficina Municipal de Atención a Personas Mayores

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño avanza en la creación de la Oficina Municipal de Atención a Personas Mayores. Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles el expediente de contratación de este nuevo servicio, contando, como ha detallado la portavoz el Ejecutivo municipal, Celia Sanz, con una cuantía de 122.577 euros.

Sanz ha apuntado que el principal objetivo de esta Oficina "será informar y orientar a las personas mayores, a las personas cuidadoras y a la sociedad en general sobre diferentes cuestiones de interés para este grupo de población".

También "acoger encuentros e iniciativas para prevenir la soledad no deseada; promover el envejecimiento saludable y activo a través del apoyo psicosocial, el desarrollo de acciones formativas e intergeneracionales".

Y, por último, "llevar a cabo campañas de sensibilización contra la discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores, conocida comúnmente como 'edadismo'". "Un proyecto -ha asegurado Sanz- necesario, porque entre las prioridades de este equipo de Gobierno está dar un papel prioritario a los mayores dado el papel que juegan en nuestra sociedad".

Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para la prestación de este nuevo servicio, así como una cuantía de 122.577,86 euros (IVA incluido), que se desglosa en dos anualidades, entre los años 2025 y 2026.

CONVENIO CON UR PARA PRÁCTICAS DE TRABAJO SOCIAL.

El Ayuntamiento de Logroño mantiene un convenio de colaboración educativa con la Universidad de La Rioja, con el objetivo de completar la formación del alumnado de la UR a través de la realización de prácticas en el Ayuntamiento de Logroño.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la relación de estudiantes del Grado en Trabajo Social que, en virtud de este convenio, realizarán prácticas externas curriculares en el Ayuntamiento de Logroño durante el curso 2026-2026.

Las prácticas de las seis estudiantes de Grado Social tendrán una duración de casi tres meses y serán realizadas en Unidades de Trabajo Social de La Ribera y ACESUR, el Servicio de Urgencias Sociales y el Proyecto Alasca.

AYUDAS EN MATERIA DE INFANCIA Y JUVENTUD.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas destinado a entidades sin ánimo de lucro que realicen actuaciones en materia de infancia y juventud para promover y potenciar el asociacionismo y la actividad positiva para y con los jóvenes, así como para la consecución de los objetivos del Plan de Infancia y Adolescencia de Logroño.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión definitiva de las un total de 17 ayudas por una cuantía total de 26.900 euros:

Grupo Scout Sierra de Cameros 288: 1.900 euros.

FARO: 2.000 euros.

Down Rioja: 2.000 euros.

Ayuda Social Universitaria de La Rioja: 2.000 euros.

Scouts de La Rioja A.S.D.E.: 1.500 euros.

Ateneo Riojano: 1.000 euros.

Aventum: 2.000 euros.

En kanto vocal 1.800 euros.

Asociación Mundo Inmigrante: 1.000 euros.

Asociación Pakistaní en La Rioja: 1.000 euros.

Asociación Riojana de Niños de Altas Capacidades: 1.000 euros.

Fundación Pioneros: 2.000 euros.

Cruz Roja Española: 2.300 euros.

Grupo Scout Monte Clavijo: 1.900 euros.

YMCA: 1.800 euros.

Asociación Juvenil Glera: 800 euros.

Asociación Benéfica Ayedo de Logroño: 900 euros.