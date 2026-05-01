El Ayuntamiento de Logroño distribuirá el domingo 400 plantas del vivero municipal para conmemorar el Día de la Madre

Archivo - Reparto en Logroño de flores del Vivero Municipal por el Día de la Madre del año pasado. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño conmemorará el próximo domingo, 3 de mayo, el Día de la Madre, regalando plantas procedentes del vivero municipal.

En total se distribuirán unas 400 plantas (anthirrinum y claveles) a las madres que se acerquen al Monumento de la Madre ubicado en la confluencia de las calles Vara de Rey y Pío XII.

La escultura, de bronce fundido, es obra del artista canario afincado en La Rioja, Félix Reyes y representa a una madre sentada con su hija a la derecha y, a la izquierda, entre sus piernas, su hijo que la mira.

El reparto de las plantas se realizará a partir de las 12 horas al lado del Monumento a la Madre.

Junto a la planta se ofrecerá un marcapáginas de homenaje a las madres con el lema: 'Feliz Día de la Madre. Gracias por tu amor incondicional'.