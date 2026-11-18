Archivo - Paso de peatones elevado - EUROPA PRESS/ARCHIVO

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto para la elevación del paso peatonal existente a la altura del número 73 de Avenida de la Paz, en el entorno del campus universitario, así como la licitación de la obra por un importe máximo de 69.872,50 euros (IVA incluido).

Esta actuación se suma a otras recientes en el mismo ámbito, como la mejora y elevación de los pasos de cebra del Paseo del Prior; en Pradoviejo, en la conexión de ambas zonas comerciales; en Duques de Nájera a la altura del colegio Jesuitas; y en Avenida de la Paz, a la altura del acceso a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR).

REMODELACIÓN DEL PASEO DE LAS CIEN TIENDAS.

Por otro lado, el Ayuntamiento continúa avanzando en la regeneración urbana y comercial del Paseo de las Cien Tiendas, actualmente con la licitación de las obras de reurbanización de las calles Doctores Castroviejo y Juan XXIII, en el tramo comprendido entre la anterior y Avenida Solidaridad.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del servicio de asistencia técnica de la dirección facultativa de la obra por un importe de 52.656,26 euros (IVA incluido), que, como ha señalado la portavoz del Ejecutivo logroñés, Celia Sanz, compaginará el control de la obra con el de los técnicos municipales.

La intervención que se realizará en ambas calles contempla la renovación completa del pavimento y de las redes de saneamiento, abastecimiento, riego y alumbrado, así como la instalación de elementos de mobiliario urbano, una zona de recreo infantil, señalización y control de accesos.

También se redistribuirá el espacio público disponible para incorporar nuevos espacios ajardinados, con más árboles y zonas arbustivas que aportarán más sombra y confort al recorrido peatonal.

RED DE SANEAMIENTO.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato para el suministro, instalación y puesta en marcha de tres bombas sumergibles para aguas residuales, que sustituirán a otras tres, ubicadas en el entorno del Puente de Piedra, en la calle Samalar y en el Polígono Las Cañas.

Logroño cuenta con 25 estaciones de bombeo de aguas residuales repartidas por los diferentes barrios de la ciudad, que se suman a otras 17 destinadas a las aguas pluviales.