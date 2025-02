El Ayuntamiento de Logroño exporta el "modelo" de Logroño Deporte para reducir el gasto e incrementar ingresos

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Administración Pública del Ayuntamiento de Logroño, Francisco Iglesias, ha anunciado hoy la puesta en marcha de un plan de gestión presupuestaria para reducir el gasto e incrementar los ingresos con "un modelo parecido a Logroño Deporte".

Iglesias, en rueda de prensa, ha avanzado algunas pinceladas de un plan que se conocerá el profundidad una vez que pase el trámite de Junta Local y que busca una gestión más "ordenada, eficaz y eficiente" con un "mayor control del gasto y los recursos".

Se pretende, ha explicado, reducir el gasto, que actualmente se encuentra en 87 millones de euros, en "en torno a seis millones de euros" incidiendo en tres capítulos: personal, gastos corrientes y convenios y subvenciones.

No está prevista, ha dicho, externalización, "no va a afectar a las inversiones" y "no se prevé" que haya una reducción en el gasto de personal, aunque sí "una posible redistribución de efectivos".

Para aumentar los ingresos se prevé actuar en la renovación del convenio con el Gobierno de La Rioja; "explorar ingresos atípicos en actividades que cuentan con la colaboración público-privada"; y aplicar las ordenanzas fiscales municipales (algo que lleva efectivo desde el 1 de enero).

Para reducir los gastos, se ha "ajustado el gasto en publicidad", se ha "concentrado" la información turística en el CCR; y se ajustarán los horarios de apertura de espacios municipales.

El concejal también ha incidido en que, tras la pandemia por la COVID-19, se había producido una "relajación" en las "reglas fiscales" que, ahora, se quiere corregir.

"El objetivo es trabajar en una forma de gestión con mayor responsabilidad, eficiencia y sostenibilidad económica", ha afirmado.