El Ayuntamiento de Logroño formaliza la venta de ocho viviendas municipales en el Casco Antiguo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha formalizado esta mañana la venta ante notario de ocho viviendas municipales en el Casco Antiguo, tras el proceso de licitación iniciado el pasado verano y para el que se recibieron 38 ofertas. Las viviendas, adjudicadas a 8 nuevos propietarios por una cuantía total de 417.770,37 euros, están ubicadas en las calles Portales, Albornoz, Marqués de San Nicolás, Carnicerías, Rodríguez Paterna y Avenida de Viana.

El proceso de enajenación de estas viviendas, que se ha realizado en pública concurrencia y a la oferta más ventajosa económicamente, tenían precios de salida entre los 3.213,6 y los 130.054,44 euros, dada la disparidad de los bienes.

En la firma de las escrituras de las ventas, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha reiterado "el compromiso de este equipo de Gobierno de activar un patrimonio municipal que en muchos casos llevaba años sin ningún uso para atender una de las necesidades más patentes de la ciudadanía, la creación de vivienda social, un ámbito en el que hemos sido pioneros para hacer frente a este gran desafío de la sociedad actual".

En cuanto al uso de esas viviendas, entre las cláusulas que han regido este proceso se concretaba que "no podrán ser destinados durante el plazo de 50 años a apartamentos turísticos".

Los nuevos propietarios de estos inmuebles podrán acogerse, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases, a la línea de subvención para la rehabilitación del Centro Histórico. Estas ocho viviendas se suman a los siete inmuebles, también el Casco Antiguo, cuyo proceso de enajenación finalizó en febrero del año pasado dentro de la segunda fase del Plan Municipal de Vivienda.

Ambos procesos de enajenación forman parte de las diversas fórmulas contempladas en este Plan para la puesta a disposición de inmuebles de titularidad municipal sin uso actualmente a un precio asequible.

Además, en esta Legislatura se pondrán en marcha más de 500 viviendas, en torno a la mitad de protección oficial, bien mediante procesos de enajenación como los dos mencionados, por la construcción de viviendas en parcelas municipales que son licitadas o por otras fórmulas como la colaboración con el Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI), con el que se está finalizando la construcción de 24 viviendas de alquiler asequible en la plaza de Los Cuentos.