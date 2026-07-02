El Ayuntamiento de Logroño guarda un minuto de silencio en memoria del excalde Julio Revuelta - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Corporación municipal de Logroño ha guardado esta mañana en el Salón de Plenos un minuto de silencio en memoria del exalcalde Julio Revuelta, fallecido ayer miércoles tras una larga enfermedad.

La presidenta del pleno, Leonor González, ha expresado, en nombre de la Corporación y de la ciudad de Logroño, "nuestro profundo pesar por el fallecimiento de quien fue alcalde de esta ciudad de 2000 a 2007, don Julio Revuelta Altuna".

"Dedicó una parte fundamental de su vida al servicio público y al compromiso con los logroñeses. Desde la Alcaldía trabajó con vocación, responsabilidad y cercanía, contribuyendo al desarrollo y transformación de nuestra ciudad y dejando una huella que forma ya parte de la historia reciente de Logroño", ha recordado la presidenta del pleno.

Y ha añadido que "su dedicación, compromiso e implicación con la ciudad fueron reconocidos en 2024 con la Medalla de Oro de Logroño, la máxima distinción municipal".

"En ese discurso recordó que hacer una ciudad mejor, cumplir la palabra dada y ayudar a sus vecinos es, simplemente, la razón de su trabajo. Una declaración que resume, con sencillez y precisión, el sentido de una trayectoria pública dedicada al servicio de los demás", ha indicado Leonor González.

"Desde el Ayuntamiento queremos trasladar nuestro afecto y condolencias a su familia, a sus amigos y a todas las personas que compartieron con él camino personal e institucional", ha señalado la presidenta del pleno.

Finalmente, en su intervención ha comunicado que el Ayuntamiento de Logroño ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión del pleno ordinario que debía celebrarse este jueves. Acto seguido, se ha guardado un minuto de silencio lleno de emoción, que ha concluido con un cerrado aplauso de toda la Corporación.