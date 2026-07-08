El Ayuntamiento de Logroño habilita un espacio gratuito de depósito de hamacas en Las Norias

El Ayuntamiento habilita un espacio gratuito de depósito de hamacas en Las Norias - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desde este jueves y hasta el 8 de septiembre, el Ayuntamiento pone en marcha un servicio para el depósito y custodia temporal de hamacas y tumbonas de los usuarios en el recinto del CDM Las Norias. Este espacio permite a los usuarios dejar en las instalaciones las hamacas, sin necesidad de que se las tengan que llevar a casa cada día de piscina.

El servicio se ha instalado en la zona de la entrada del complejo deportivo y tiene capacidad para 150 hamacas o tumbonas, que podrán encadenarse a la instalación mediante un candado que cada usuario deberá llevar consigo.

A la llegada a las piscinas, cada usuario deberá abrir con su llave el candado con el que cierra la hamaca y dejar libre la cadena para que cualquier otro bañista pueda hacer uso de la misma.

Antes de marchar del complejo deportivo, los usuarios pueden volver a guardar su hamaca en las cadenas que queden disponibles y cerrarla con su propio candado.

Este espacio, igual que el resto del CDM Las Norias, estará vigilado por el personal de seguridad privado que trabaja en la instalación y que velará por el correcto uso de este servicio de depósito.

Desde hace varias temporadas, el Complejo Deportivo de Las Norias cuenta también con un servicio de depósito de pago con capacidad para 100 hamacas. Este servicio se reserva de manera semanal o quincenal y, en este caso, un operario se responsabiliza de guardar en una estancia y entregar en mano las hamacas a los usuarios.

NORMATIVA DE USO

ÁMBITO TEMPORAL Y CALENDARIO DE USO. El servicio de depósito de hamacas estará operativo única y exclusivamente durante la temporada oficial de verano, comprendida entre el 15 de junio y el 8 de septiembre (ambos inclusive). Fuera del periodo señalado en el punto anterior, la estructura quedará inhabilitada.

Cualquier elemento o hamaca que permanezca en el depósito a partir del 9 de septiembre será retirado por el personal de la instalación, pasando a tener la consideración de objeto abandonado a efectos de su posterior gestión o destrucción.

CONDICIONES DE ACCESO Y USO DEL ESPACIO. El uso de los receptáculos está reservado prioritariamente a los abonados y usuarios con acceso válido para el CDM Las Norias durante la jornada de uso. Cuando se haga uso de la hamaca se deberá dejar totalmente libre la cadena y el hamaquero.

Al finalizar el uso de la hamaca, se podrá hacer uso del hamaquero si hubiera una cadena libre. Sólo se puede anclar una hamaca por cadena. Las hamacas deberán colocarse de forma que no sobresalgan del perímetro delimitado de la estructura, garantizando en todo momento que no se obstaculicen las vías de evacuación ni el libre tránsito de peatones en la zona de acceso al recinto.

SISTEMA DE CIERRE Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA. Para asegurar la hamaca a la cadena del receptáculo, el usuario deberá aportar su propio candado personal, el cual deberá ser de un material y grosor adecuados para garantizar la seguridad del cierre. La manipulación del candado, la cadena y el anclaje de la hamaca será responsabilidad única y exclusiva del usuario, tanto en el momento del depósito como en el de su retirada.

PROHIBICIÓN DE RESERVA DE ESPACIO Y USO FRAUDULENTO. Queda terminantemente prohibido ocupar o reservar un receptáculo dejando el candado cerrado o la cadena puesta sin que la hamaca se encuentre físicamente depositada y anclada. Los receptáculos que se detecten en la situación descrita en el punto anterior serán liberados de inmediato por el servicio de mantenimiento de la instalación mediante el corte del candado, sin que el usuario tenga derecho a indemnización ni restitución alguna por el valor del cierre destruido.

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E HIGIENE. Las hamacas deberán introducirse en la zona de depósito en condiciones óptimas de higiene y secas, para evitar la acumulación de humedades, lodos o malos olores en la estructura comunal. Queda prohibido utilizar la estructura de depósito para anclar cualquier otro tipo de objeto ajeno a su fin (carros de bebé, mesas sombrillas, etc). Consulta la normativa completa en la página web logrono.es, en logronodeporte.es y las instalaciones del CDM Las Norias.