El Ayuntamiento de Logroño impulsa la danza con un programa municipal que ofrece tres grandes espectáculos en diciembre

Archivo - Butacas, teatro Bretón de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño pone en marcha el programa 'Impulso a la Danza', una iniciativa que ofrecerá durante el mes de diciembre tres espectáculos de danza contemporánea, danza española y ballet clásico internacional, con el objetivo de acercar este arte a todos los ciudadanos. El objetivo de este programa municipal es acercar este arte a públicos de todas las edades y consolidar a Logroño como ciudad comprometida con la creación y la difusión cultural.

AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO: 'STAND BYE'

La programación comenzará el jueves 4 de diciembre a las 19,30 horas con 'Stand Bye', de la Cía. Etérea, una propuesta de danza contemporánea que aborda las relaciones humanas, la gestión de la incertidumbre y los vínculos afectivos mediante un lenguaje físico, poético y muy visual. Con dirección y coreografía de Andrea Mora y Diego Olmier y un elenco de siete intérpretes, la obra combina música original con paisajes sonoros envolventes y una puesta en escena de fuerte carga emocional. La función será gratuita, con acceso libre hasta completar aforo.

Las entradas deben retirarse previamente a través de la plataforma Giglon, en concreto en el enlace: https://www.giglon.com/evento/stand-by.

TEATRO BRETÓN: 'LA PRODIGIOSA ZAPATERA' Y 'LA BELLA DURMIENTE'

El 11 de diciembre, el Teatro Bretón acogerá, a las 20:00 horas, 'La prodigiosa zapatera', de Ibérica de Danza, un espectáculo de danza española basado en la célebre obra de Federico García Lorca. La compañía convierte la pieza original en un ballet teatral lleno de dinamismo, humor, música en directo y un tratamiento coreográfico que mezcla tradición y contemporaneidad.

Con un amplio elenco y una cuidada producción visual, la obra ofrece una reinterpretación vibrante del universo lorquiano. La programación finalizará también en el Teatro Bretón el 18 de diciembre, a las 20,00 horas, con el ballet clásico 'La bella durmiente', interpretado por un Ballet Clásico Internacional con solistas de prestigio.

Esta versión, basada en el clásico de Piotr Ilich Tchaikovsky, recupera la esencia del gran ballet romántico con una producción cuidada, virtuosismo técnico y una narración fiel al cuento tradicional de la princesa Aurora.

VENTA DE ENTRADAS Y DESCUENTOS

Las entradas para los espectáculos del Teatro Bretón tendrán un coste de entre 8 y 20 euros para 'La prodigiosa zapatera', y entre 9 y 25 euros en el caso de 'La bella durmiente' según la zona elegida del teatro. Se aplicarán descuentos para grupos organizados para 'La prodigiosa zapatera': 20 por ciento para grupos de más de 12 personas y 25 por ciento para grupos de más de 20 personas. Los descuentos solo se aplicarán en la taquilla del teatro.